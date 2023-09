Hvorfor er iPhone-ladekabler så skjøre?

Har du noen gang måttet bytte ut iPhone-ladekabelen? Du er ikke den eneste ! iPhone-kabler er skjøre og kan raskt bli skadet. Men hvorfor ?

Hvis du noen gang har eid en iPhone, har du sannsynligvis stått overfor et vanlig problem: en skjør ladekabel. Enten fra tukling eller frynsing, gjør disse bekymringene raskt kabelen ubrukelig. Dette problemet er ikke begrenset til iPhone, men påvirker også andre Apple-produkter.

To forklaringer kan hjelpe oss å forstå hvorfor Apple-kabler har en tendens til å forringes raskt: design og den grønne overgangen.

Design

En av hovedårsakene til skjørheten til Apples kabler ligger i valget av design. Apple legger stor vekt på estetikken til produktene sine, noen ganger på bekostning av funksjonaliteten deres. Apples designteam syntes ribbeforsterkningene på tidligere kabler var skjemmende. Derfor valgte de en tynnere, sømløs plastkappe, som gir kabelen et elegant utseende. Dessverre gjorde denne tynnere designen kablene mer skjøre.

Denne designbeslutningen, selv om den var visuelt tiltalende, genererte stadige klager fra brukere. Apples kabler så faktisk ikke ut til å leve opp til merkevarens rykte for kvalitet.

bli grønnere

En annen forklaring ligger i den økologiske overgangen som ble gjennomført av Apple i 2007 under initiativet «A Greener Apple». Målet var å fjerne skadelige materialer fra produktene, inkludert PVC, som vanligvis brukes til å forsterke kabler, noe som gjør dem mer stive og holdbare.

Fjerningen av PVC fra Apple-produkter har også betydd fjerning av kabler, som er erstattet av tynnere, mer fleksible gummikapper. Denne overgangen var ment å gjøre Apple-produkter mer miljøvennlige, men det hadde en negativ innvirkning på kablenes holdbarhet.

Til tross for disse holdbarhetsproblemene, jobber Apple med å fikse dem. Cupertino-selskapet har allerede lansert mer robuste flettede stoffkabler for noen av produktene sine, som HomePod, iMac eller den nye MacBook. I tillegg er det sterkt at Apple introduserer nye flettede stoffkabler med den nye linjen til iPhone 15. De er mer holdbare og miljøvennlige.

