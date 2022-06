Hvorfor er katter gale etter gress?

Alle som har sett lukten av katten vet at dette produktet gjør dem litt gale: de gnir den, spinner den, tygger den og slikker den aggressivt. Denne planten og dens asiatiske ekvivalent, denActinidia polycamaDet er vanedannende egenskaper, men de er ikke den eneste grunnen til å utløse så sterk begeistring blant katter.

Faktisk har japanske forskere funnet ut at når katter skader kattunger, frigjør det høye nivåer av insektmiddel, noe som indikerer at kattenes oppførsel bidrar til å beskytte seg mot skadelige organismer.

Dette verket er utgitt Vitenskap.

Kattenes reaksjon på disse to plantene var så spesifikk at hovedforfatteren av verket, Masao Miyazaki, en forsker innen dyreatferd ved Iowa University, ønsket å belyse fenomenet. «Selv innen musikk KatterDet er scener der katten ser en katt drikke kattestøv fra en annen,» bemerker han.

Kattemynteblader ogActinidia polycama Naftalaktol og nepatolakton, som beskytter planter mot skadelige skadedyr, inneholder kjemikalier som kalles iridoider (komponenter som gir plantene visse egenskaper). For å se hvordan oppførselen til katter påvirket kjemikaliene frigjort av planter, jobbet Miyazaki med kjemikere ved Nakoya University. «Vi fant at fysisk skade forårsaket av katter favoriserte umiddelbar utslipp av iridoider, som er 10 ganger mer sannsynlig enn blader,» påpekte forskeren.

Ikke bare er det en høy frigjøring av erytroider, men sammensetningen deres endres for å motivere katter. «Naftalakol representerer 90% av alle iridoider i et enkelt blad, men dette forholdet reduseres til omtrent 45% i skadede blader, mens andelen av andre iridider er drastisk økt,» sa Miyazaki. «Den modifiserte iridoidforbindelsen assosiert med skadede blader var mer gunstig for en mer varig respons fra katter.»

I tidligere arbeid har Miyazaki og hans forskerteam vist at disse forbindelsene er effektive for å avvise mygg av arten. Aedes albopictus. Teamet har nå bevist at «avstøtende» egenskaper er enda mer effektive når katter skader blader ved å gni, rulle, slikke og tygge. Diversifisering av iridoider i skadede bladerActinidia polycama Selv om konsentrasjonen av disse komponentene er lav, øker det beskyttelsen mot mygg.

For å teste om katter reagerte spesielt på disse komponentene, fikk de mat som inneholdt ren neptalakton og nepatolaktol. «Katter viser samme respons på iridoid cocktailer som de gjør på naturlige urter, bortsett fra når de tygger produktet,» sier Miyazaki. — De slikker og gnir kjemikaliene i beholderen og ruller i tillegg over den aktuelle beholderen.

«Da iridoidcocktailen ble plassert i bunnen av maten og deretter dekket med et plastdeksel med hull i, prøvde kattene å slikke og tygge, selv om de ikke kunne komme i direkte kontakt med kjemikaliene,» la forskeren til. . .

«Dette betyr at begge disse atferdene utløses av alfaktoriske stimuli som forårsaker instinkter og iriserende.»