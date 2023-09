Hvorfor er kvaliteten på ditt mobile internett på toget lavere enn til din venn eller kollega? | din guide

MontilcoEtter sommerferien starter skyttelbusser igjen. For mange betyr dette også å jobbe på toget for å utnytte reisetiden godt. Eller gå på surfing for å slappe av før/etter en hard arbeidsdag. Ved å opprette en mobil hotspot på smarttelefonen din kan du enkelt bruke den bærbare datamaskinen. Men hvor raskt og jevnt du surfer avhenger av en rekke faktorer. Montelco.B gjennomgå det.

Bruk av mobil hotspot er åpenbart tatt med i mobildataforbruket. Hvor mye data din hotspot bruker avhenger av nettsidene du besøker, videoene du ser på, e-postene du åpner og sender osv.

Generelt kan man si at en smarttelefon eller et nettbrett bruker mindre data enn en bærbar PC, fordi det for eksempel er mindre sannsynlig at du bytter mellom nettsider eller åpner flere faner.

Ingenting å si, ifølge BIPT

Mobilsurfing på toget (hotspot eller ikke) forblir relativt jevn. En av de siste rapportene fra BIPT, vårt lands kommunikasjonsregulator, viser at mobilnettverk i Belgia tilbyr mer enn tilfredsstillende ytelse for passasjerer. Med en gjennomsnittlig tilkoblingssannsynlighet i testområdene på 99,6 % og en gjennomsnittlig nedlastingshastighet på 75 Mbps, er resultatene positive. De fleste steder vil du ha en stabil forbindelse. Pumpe: Hvilke teleoperatører har det høyeste antallet avbrudd? Har du fortsatt rett på erstatning?

Togtype og vindusdekke

Du må imidlertid allerede ha lagt merke til at noen ganger fungerer ikke mobilnettet du surfer noen ganger eller ikke fungerer i det hele tatt. Dette er fordi mange faktorer påvirker nettleseropplevelsen din.

For eksempel spiller togtypen også en rolle: På eldre enheter er mottaket mye dårligere. Dette kan skyldes materialet toget er laget av, for eksempel type isolasjon og glass, selv om det ikke finnes noen avgjørende informasjon om det. Merk også at den to-etasjes bilen også gir mindre gode resultater. READ Hackere planter falske kriminalitetsbevis på nettbrukernes datamaskiner

Vindusmaling er også kjent for å delvis blokkere mobiltelefonsignaler. Siden begynnelsen av fjoråret har SNCBs pilotprosjekt med laserbehandlede togvinduer blitt gjennomført. Denne behandlingen gjør det mulig å lage mikroskopiske hull i skallet for å forbedre mottaket. Les også : Er det gunstig å koble til Internett kun via mobiltelefonen og klare seg uten alle de andre tjenestene som er inkludert i abonnementet?

Plassering er en kritisk faktor

Mottakelsen stopper plutselig for en stund? Dette er heller ikke eksepsjonelt. Kvaliteten på mobilnettet avhenger faktisk mye av hvor du befinner deg og dekningen som gis der. For eksempel har det en sterk positiv effekt å ha langdistanseantenner langs veien.

I tynt befolkede områder, som regionene i Vallonia, er dekningen mye lavere. I Flandern er det også noen områder her og der hvor dekningsgraden er litt lavere enn i resten av Flandern. I følge BIPT er området mellom Gent og Brugge, Antwerpen-Kampen-regionen og grenseregionen Limburg mindre dekket, det samme er de sørlige forstedene til Brussel og Leuven.

Den ene ressursen er ikke den andre

Har du dårlig nettdekning mens vennen eller kollegaen din surfer uten problemer? Dette er mulig fordi nettverkskvaliteten varierer fra operatør til operatør. Vi hører ofte at Orange-nettverket for eksempel lar noe å ønske på tog, mens Proximus-nettverket rett og slett er utmerket. Selv om dette bare er en anekdote, er det noen interessante karakterer om det.

Telenet/BASE gir for eksempel i dag best nettdekning, ifølge 6400 brukertester utført av forbrukerforeningen Test Achats. Telenet/BASE presterer neppe bedre enn Proximus, men testtall viser tydelig at Orange sitt nettverk tilbyr den dårligste mobilsurfopplevelsen. READ Slutten av varmemotorer i 2035: datoen for ratifisering av den tidligere avtalen fra EU er utsatt

Vil du bytte operatør og dra nytte av bedre mobildekning? Sammenligningsverktøyet Montelco.be vil hjelpe deg med å finne den perfekte formelen til den mest konkurransedyktige prisen.

Wifi på toget? Ikke uten risiko

Kvaliteten på mobilnettverket du surfer på er selvfølgelig ikke lenger viktig når det er wifi på toget. Foreløpig er dette ikke tilfelle på SNCB-tog, men på Thalys, Eurostar, TGV eller nederlandske busser.

Hvis denne wifi-en er praktisk, er den ikke uten risiko. Faktisk kan nettkriminelle opprette et «falsk nettverk» med samme navn som toget og dermed samle inn dataene dine. I tillegg er offentlige nettverk aldri kryptert, noe som gjør det mulig å avskjære internetttrafikken din og dermed få tilgang til dataene dine. Så budskapet er alltid å være veldig forsiktig.







Dette innholdet inkluderer informasjonskapsler relatert til sosiale nettverk og andre tredjepartsplattformer. Du vil ikke få tilgang til den før informasjonskapsler er deaktivert. Godta informasjonskapsler fra sosiale nettverk for å få tilgang til denne artikkelen.

Les også på Montelco.be:

Denne artikkelen er brakt til deg av vår partner Montelco.be.

Montelco.be er en uavhengig telekommunikasjonskomparator for Internett, mobil, TV og fasttelefoner. READ Federal Reserve: Fed's Jerome Powell er nær ved å gå tilbake til stimulans