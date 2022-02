Hvorfor er månen så stor sammenlignet med jorden?

du vil også være interessert

[EN VIDÉO] Direkte observasjon av dannelsen av en eksomoon Det gigantiske Alma-radioteleskopet har tatt det første direkte bildet av en måne som dannes rundt en veldig ung gigantisk planet.

Innenfor solsystemet har jorden mange særegenheter. En av dem har en relativt stor måne. Faktisk når månen vår omtrent 1% av masse fra jorden. En eksepsjonell størrelse for en satellitt. Alle de andre måner av solsystemet, inkludert månene til gigantiske planeterer faktisk mindre enn en ti tusendel av massen til planeten din, med unntak av Charon, som veier 12 % av jordens masse. Pluto. Hva kunne ha tillatt denne spesifisiteten?

Som en påminnelse ble Månen dannet under av et gigantisk sammenstøt mellom en planetarisk kropp og den tidlige jorden. For forskere er denne kollisjonen utvilsomt en av forklaringene på Månens eksepsjonelle størrelse sammenlignet med Jorden. Dette forklarer imidlertid ikke alt. Fordi store kollisjoner av denne typen var legio i begynnelsen av dannelsen av solsystemet. Og likevel månene til Mars, Jupiter, Saturn, Uranus Y Neptun de er relativt små i størrelse. Noter det Merkur og Venus har ikke en naturlig satellitt.

Små planeter for å danne store måner

Mangfoldet av måner som vi observerer i vårt solsystem er faktisk et resultat av mangfoldet av prosessene som fører til deres dannelse. For ikke alle er et resultat av en kollisjon. De fleste av de naturlige satellittene som månene til Jupiter eller Titan, månen til Saturn, kondensert fra en skive med saken gjenværende etter dannelsen av hjemmeplaneten deres. Måner på Mars (Phobos og Deimos)i tillegg til Neptuns måne (Triton), faktisk ville de være steinete kropper fanget av gravitasjonsfeltet til disse to planetene, selv om denne hypotesen er omstridt. Bare månen vår og Charon ville komme fra restene av store sammenstøt med protoplanetariske kropper.

I en artikkel publisert i Naturkommunikasjonet team av forskere observerte dannelsen av måner etter et slikt sammenstøt, takket være numerisk simulering. Spesielt studerte de påvirkningen av forskjellige parametere, for eksempel arten av kollisjonen av planetlegemene, så vel som deres respektive masser.

Forskere har dermed vist at under en stor påvirkning er det bare steinete planeter mindre enn seks ganger jordens masse og iskalde planeter med mindre enn én jordmasse kan danne en relativt stor måne.

Den begrensende faktoren: mengden gass i ruskskiven

I sine simuleringer modellerte forskerne ulike typer kollisjoner: mellom to steinete protoplaneter eller mellom to iskalde protoplaneter. Disse to typene planeter er forskjellige i sammensetningen. Steinete planeter inneholder en kjerne av jern og a Frakk silikat, mens iskalde planeter har en silikatkjerne og en mantel som hovedsakelig består av vannis. Simuleringene viser at i hvert av de to tilfellene genererer kollisjonen en Sky fine partikler og gasssom deretter vil kondensere for å danne et nytt legeme, en måne.

Imidlertid spiller verdiene til de kolliderende massene en viktig rolle i det endelige resultatet. Det ser ut til at for steinete planeter (også kalt tellurisk) seks ganger tyngre enn Jorden, vil månene som følge av kollisjonen være relativt små. Det samme gjelder for isete planeter med en masse større enn én gang jordens masse. Bare verdier under disse massene kan føre til dannelsen av relativt store måner, minst noen få prosent av massen til moderplaneten. En av de begrensende faktorene for dannelsen av store måner ser ut til å være mengden av damper (av silikat eller vann avhengig av typen planet) som er tilstede i avfallsskiven.

Faktisk vil en skive som hovedsakelig består av gass ikke føre til dannelse av en måne. Når det gjelder veldig massive planeter, vil ruskene raskt falle ned på planeten før det kan danne en måne. I kontrast, for mindre planeter som Jorden, tillater den lavere mengden gass forskjellige materialer å gravitere rundt hverandre, noe som til slutt fører til dannelsen av en stor måne (simulering nedenfor).

Simulering av dannelsen av en stor måne. © AGU, YouTube

Disse resultatene hjelper til med å forstå utviklingen av jord-måne-paret og gir forsknings-ledetråder for påvisning av mulige “eksomooner” rundt planeter med en masse nær jordens.