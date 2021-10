Hvorfor er renbillegenden en felle

Huset vårt brenner og vi leter andre steder.» Denne setningen ble uttalt av den franske presidenten Jacques Chirac ved åpningen av det fjerde jordtoppmøtet i Johannesburg (Sør-Afrika) i 2002. På det tidspunktet forårsaket ikke global oppvarming, som allerede hadde begynt i full gang, naturkatastrofene som er nå utbredt i land kvart til. Hjørnene av planeten, der Belgia ble hardt rammet i midten av juli, med grufulle flom som tok livet av 43 mennesker.

I dag etterlater ikke lenger global oppvarming mange mennesker likegyldige. Og den siste IPCC-rapporten, publisert i sommer, ga et seriøst svar: Hvis vi umiddelbart reduserer “Krivhusgassutslipp sterkt, raskt og bærekraftig, fordelene vil merkes innen ti til tjue år”, advarer rapporten. Og hvis vi ikke handler i dag, vil det være for sent i morgen.

Som sådan vil Cop 26 som skal holdes i Glasgow (Skottland) på mandag, derfor måtte oppfylle et spesielt ambisiøst mål: å legge grunnlaget for global endring for å redde en febrilsk planet. “Som det er nå, vil ikke denne betingelsen gjøre store endringer”Han angrer imidlertid på kampen mot global oppvarming Greta Thunberg, og tror at så lenge landene tenker på sin økonomiske helse før helsen til klimaet, vil ikke verden kunne endre seg.