Hvorfor er støvet til denne asteroiden så spesielt for NASA?

Dagen etter kom kapselen tilbake til jorden Osiris-RexOsiris-Rexprøver avasteroideasteroide Bennu ble flyttet til Osiris-Rex Mission Preservation Laboratory ved Johnson Space Center i Texas, hvor NASA holder dem i et rent rom designet spesielt for dette formålet.

NASA har med hell brakt en skattekiste av utenomjordisk materie til jorden!

11. oktober holder NASA en pressekonferanse for å presentere prøven fra asteroiden Bennu. I mellomtiden bør den gi informasjon om arten av Bennu-støv som er gjenvunnet rundt sylinderen som inneholder prøvene.

Rekonstruer historien til Bennus dannelse og forstå solsystemets historie

Som Patrick Michel, CNRS-forskningsdirektør ved Côte d’Azur-observatoriet og medetterforsker av Osiris-Rex-oppdraget, forklarer oss: » Basert på bilder av prøvefangsten, forventes det at minst 250 gram materiale vil bli gjenvunnet fra asteroiden; En historisk mengde fordi vi aldri har hentet tilbake så mye utenomjordisk materiale siden Apollo-oppdragene. «.

Prøver som dekker et veldig bredt tidsintervall.

Analysen av dette Bennu-materialet» vil gi oss en idé om vår eldste historie SolsystemetSolsystemetselv før planetene ble dannet «. For å forstå denne optimismen, må du vite at Bennu» ble ikke valgt tilfeldig «. Han er en » Primitivt og karbonholdig objekt, selv om dets historie er kompleks, hvis sammensetning antas å ha bevart minnet om den opprinnelige sammensetningen av materialemateriale tilstede da solsystemet ble dannet og hvorfra planetene ble dannets». Analysen av materialet ditt er ment å hjelpe oss bedre å forstå» hvordan solsystemet ble dannet, hvordan planetene ble født og hvordan liv oppsto på jorden «.

Denne kunnskapen vil bli enda mer detaljert og presis» at vi kjenner den geologiske konteksten prøvene ble funnet i på Bennu, uten skjevheten tilatmosfæreatmosfære land som kunne ha forurenset dem, slik tilfellet for eksempel er meteorittermeteoritter at vi kan komme oss på jorden, selv om de også tilbyr oss uvurderlig informasjon «.

Bedre forstå fremveksten av liv på jorden

Å vite at asteroiden Bennu inneholder organisk materiale og mineralermineraler vannholdig, det vil si at de har vært i kontakt med vann tidligere «, vil forskere også kunne søke etter » forstå hvilken rolle asteroider kunne ha vært iutseendeutseende av livet på jorden «.

Til slutt håper Patrick Michel at Osiris-Rex var i stand til å » gjenvinne presolare korn, det vil si hvis dannelsen går før solsystemet, og derfor kan dette informere oss om miljøet der solsystemet ble dannet for omtrent 4 år siden, 500 millioner år siden. «.

100 milligram materiale donert til Frankrike

Om noen uker vil forskere fra misjonens partnerland være involvert i en foreløpig analyse av noe av dette Bennu-materialet. Nærmere bestemt vil flere laboratorier i USA motta «en liten Bennu», i tillegg til Japan (0,5% av totalen), Canada (4% av totalen), men også Frankrike. Professor Guy Libourel, professor ved universitetet i Côte d’Azur i Lagrange/CNRS-laboratoriet ved Côte d’Azur-observatoriet i Nice, koordinerer analysen av de 100 milligrammene som NASA ga Frankrike. To laboratorier lokalisert i Nice, i samarbeid med et laboratorium lokalisert i Sophia-Antipolis, og i Strasbourg vil analysere disse materialprøvene. Tyskland vil også bidra til disse analysene. Deretter, ved utgangen av 2024, vil det bli utlyst et internasjonalt anbud for å omfordele dem og gjennomføre påfølgende analyser åpne for hele vitenskapsmiljøet.

For å forstå NASAs beslutning om å involvere Frankrike i studiet av Bennu-prøvene, selv om vi ikke leverer noen instrumenter til oppdraget, må man vite at vi er i forkant av forskningen innen asteroider og i analysen av utenomjordiske prøver. Når det gjelder Osiris-Rex, er det et instrument plassert i CRHEA-laboratoriet til Sophia Antipolis basert på katodoluminescens som vil bli brukt av Guy Libourel, hvis erfaring innen kosmologi er internasjonalt anerkjent, og ansatte ved dette laboratoriet, som tillater en mineralogisk analyse . spesifikt for denne teknikken. Du bør også vite at Patrick Michel er en verdensreferanse. Hovedetterforsker for ESAs Hera-oppdrag, han er også medetterforsker for en rekke internasjonale oppdrag, inkludert de japanske Hayabusa 1- og Hayabusa 2-oppdragene og MMX (Mars måneutforskerPhobos prøve retur).

Det skal bemerkes at det i denne forbindelse er planlagt en pressekonferanse i Nice i begynnelsen av november for å presentere prøvene som er tildelt Frankrike. Vi kommer tilbake til dette.

Materiale for fremtidige generasjoner

Ikke alt av Bennu-materialet vil bli distribuert og studert i årene som kommer. NASA har besluttet å hermetisk bevare 70 % av det som ble høstet for fremtidige generasjoner. Som tilfellet var med prøvene fra Apollo-oppdragene, hvorav noen ble analysert mer enn 40 år etter at de kom tilbake til jorden på 1970-tallet. Som Patrick Michel påpeker, er det en « langsiktige investeringer, fordi fremtidige generasjoner vil ha mer sofistikerte instrumenter som vil tillate dem å delta i disse eventyrene ved å gjøre nye oppdagelser. «.