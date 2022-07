Hvorfor Facebook og Instagram er utilgjengelige denne sommeren

En beslutning fra den irske databeskyttelseskommisjonen kan føre til suspensjon av de to sosiale nettverkene Meta, i det minste midlertidig.







av redaktør

Publisert 07.10.2022 kl. 16:14 Lesetid: 2 minutter



yoDen irske databeskyttelseskommisjonens beslutning kan avslutte overføringer av metadata mellom USA og Europa.

i følge politiske medierorganisasjonen som er ansvarlig for å regulere selskapet hvis europeiske aktiviteter er samlet i Irland, har besluttet å forby overføringer av metadata mellom Europa og USA.







I følge dokumenter konsultert av våre kolleger og bekreftet av den irske kommisjonen, ble dokumentet sendt til alle lokale motparter for konsultasjon. De vil ha en måned på seg til å kommentere før forbudet trer i kraft.

For Meta er disse overføringene mellom Europa og USA kritiske. I februar i fjor truet Facebook med å kutte tjenestene sine i EU hvis disse reglene ble håndhevet.

«Denne midlertidige avgjørelsen, som er under vurdering av europeiske databeskyttelsesmyndigheter, gjelder konflikten mellom europeisk lov og amerikansk lov som blir løst. Vi ønsker velkommen avtalen mellom USA og EU om å skape et nytt juridisk rammeverk som vil tillate kryssing -grensedataoverføring.

I sin reaksjon angir selskapet forhandlinger mellom de to partene. USA og Europa diskuterer for tiden en avtale som vil tillate selskaper som Meta å overføre data mellom de to kontinentene. Men forhandlingene er fortsatt langt fra å nå målet.

Les også

TikTok-skapere sliter med å leve av det



I mangel av et forhandlet juridisk rammeverk, kan Meta finne seg selv uten noen løsning for å fortsette å operere i EU, i det minste midlertidig.







«Vi håper dette juridiske rammeverket vil tillate oss å holde familier, lokalsamfunn og økonomier koblet sammen,» konkluderer selskapet, og ser dermed ikke ut til å lukke døren fullstendig for midlertidig eller permanent forsvinning av tjenestene sine i Europa.