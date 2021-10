Hvorfor Facebooks nye navn Meta blir ertet i Israel

Det er sølt mye blekk over navneskiftet på Facebook-gruppen, som fant sted denne torsdagen. Nå kalt “Meta”, har Mark Zuckerbergs selskap til hensikt å ta et sprang inn i fremtiden og drømmer om en fremtid hvor “metaverser” vil være en del av hverdagen vår. Ikke overraskende hånet mange nettbrukere over navneendringen. Og dette er spesielt tilfelle i Israel.

Så snart det nye navnet ble annonsert, gikk #FacebookDead (#FacebookMort) viralt på Twitter. Og med god grunn: ordet “meta” er nær det hebraiske ordet for “død”. Så annonsen fikk mange til å le. “Det jødiske samfunnet vil le av dette navnet i årevis.“, skriver en av dem.

“Vennligst gi hebraisktalende en god grunn til å le.”, gjør narr av en annen surfer på det sosiale nettverket.

Hån overalt

I tillegg til israelerne, hadde også frankofonene det moro med å kapre Facebooks nye navn. «Meta Petite Laine», «Meta cagoule» … Nettbrukere har gitt seg selv av hjertens lyst.

Noen bemerket også at på Instagram, en applikasjon som tilhører gruppen, hadde Meta ikke klart å hente brukernavnet @meta, og måtte ty til @wearemeta. Helt sikkert …