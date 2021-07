Hvorfor falt Nio-aksjen på fredag

hva skjedde

Den kinesiske regjeringen treffer det amerikanske aksjemarkedet igjen. Selv om dagens nyheter om reguleringsmessig innsats er fokusert på utdanningsselskaper i Kina, har flere amerikanske børsnoterte kinesiske aksjer en hit i morges. elbilprodusent Ny (NYSE: NIO) Blant dem, med aksjen nede på nesten 6% fra kl 11:40 ET.

Hva så

Den kinesiske regjeringen har lagt begrensninger til den private utdanningsindustrien, inkludert et forbud mot å skaffe penger gjennom aksjelister og utenlandske investeringer, rapporterer CNBC. Så hvorfor skulle det påvirke en elbilprodusent som Nio? Teknisk har det ikke skjedd – i det minste ikke ennå.

Frykten for det ukjente når det gjelder Kinas tunge regjering er det som bekymrer amerikanske investorer. I tillegg er Nio avhengig av et partnerskap med en statlig produsent for å produsere sine kjøretøy. Men andre nyheter om selskapet burde få investorer til å føle seg bra om selskapet i dag.

Hva nå

Nio kunngjorde tidligere at de vil selge sine biler utenfor Kina for første gang ved å komme inn på det europeiske markedet først i Norge. I går kunngjorde selskapet at den første forsendelsen av flaggskipet ES8 SUV, på vei til Norge, har forlatt Shanghai 20. juli.

Levering av kjøretøyene til kunder i Norge er planlagt å starte i september. Nio sa at den har mottatt full typegodkjenning fra Det europeiske fellesskap (ECWVTA), men det antas at selskapet fortsatt jobber for å få fart på virksomheten i Norge.

Det er alltid risiko med utenlandske aksjer, og særlig usikkerhet med den kinesiske regjeringen. Men hvis investorer er komfortable med denne risikoen, kan dagens fall være en mulighet ettersom Nios virksomhet fortsetter å vokse og utvide seg.