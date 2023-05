Hvorfor fjerner Google låsen fra Chromes adresselinje?

Liten viktig endring i Chrome: Google vil erstatte det berømte låseikonet foran Internett-adressen med et mer eksplisitt symbol. Målet: å unngå forvirring ved å antyde at nettstedet er pålitelig!

Du har sikkert lagt merke til nå: Alle nettlesere viser et lite låsikon til venstre for URL-en (internettadressen) til en side eller et nettsted. Dette symbolet indikerer at tilkoblingen er opprettet ved hjelp av HTTPS, en sikker kommunikasjonsprotokoll som bruker et krypteringssystem (HTTPS står for Sikker Hypertext Transfer Protocol, eller sikker hypertekstoverføringsprotokoll) som teoretisk garanterer konfidensialiteten og integriteten til dataene som utveksles med serveren. Det er denne protokollen som gjør det mulig å sende sensitive data (for eksempel bankinformasjon og identifikatorer) uten frykt for at de skal bli fanget opp eller dekryptert av tredjeparter, spesielt hackere. Et trygt symbol, spesielt for forbindelser med tjenester som håndterer sensitive data: banker, offentlige tjenester, etc. Men et misvisende symbol.

Faktisk, som Google forklarer i et blogginnlegg, nesten 90 % av Internett-brukere vet ikke den nøyaktige betydningen av låsikonet. Og de fleste innbiller seg at det indikerer at det besøkte nettstedet er pålitelig, mens det ganske enkelt indikerer at forbindelsen er sikker. HTTPS er bare en utvikling av HTTP-protokollen for kort (for Hypertext Transfer Protocol) som har vært gjeldende på Internett i lang tid. Men ting har endret seg mye siden 2000-tallet, og HTTPS-tilkoblinger har blitt normen snarere enn unntaket. Fremfor alt garanterer HTTPS på ingen måte den sanne naturen til et nettsted! Google følte derfor at tiden var inne for å få slutt på forvirringen forårsaket av denne berømte låsen.

Hengelås i Google Chrome: en falsk følelse av sikkerhet

Google mener at låsen, som vitner om bruken av HTTPS-protokollen, kan få Internett-brukere til å tro at et nettsted er pålitelig. I dag er imidlertid 95 % av nettsidene i Chrome laget gjennom en sikker kanal av HTTPS-typen ifølge Google, inkludert ondsinnede nettsteder. Dessuten beskytter den ikke mot phishing-svindel! Det er derfor Mountain View-firmaet anser at denne typen indikatorer ikke er relevante for å bedømme påliteligheten til et nettsted.

Derfor planlegger Google å erstatte låsen med et ikon med sirkler og linjer som ligner piktogrammene som brukes for innstillinger eller kontrollmenyer. «Dette ikonet betyr ikke at nettstedet er klarert» og er mer åpenbart klikkvennlig fordi det vanligvis er knyttet til innstillinger eller kontroller», forklarer Google. Faktisk har teknologigiganten lagt merke til under sine studier at få Internett-brukere vet at å klikke på låsen gir tilgang til mer informasjon om deres sikkerhet og tilkoblingsinnstillinger, med informasjon om nettstedets HTTPS-sertifikat, databruk, informasjonskapsler , varsler, delt plassering , etc. «Vi tror det nye ikonet hjelper til med å gjøre tillatelsessjekker og tilleggssikkerhetsinformasjon mer tilgjengelig, samtidig som man unngår misforståelser om dette ikonet.»sier Google. Det nye symbolet vil erstatte låsen tidlig i september 2023 med Chrome 117, som en del av en større redesign av nettleseren.