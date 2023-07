Hvorfor forbedrer KB5028185 spillytelsen i Windows 11?

Hver Patch Tuesday prøver Microsoft å fikse feil som påvirker stabiliteten til Windows 11 og gir ytelsesforbedringer. De siste oppdateringene brakte mange ting, inkludert en viktig endring for spillere utstyrt med en bestemt type mus.

Windows 11 er en viktig plattform for PC-videospill. Microsoft er godt klar over at dette er en ressurs som ikke kan tapes for å opprettholde stor popularitet. Dette forklarer mange innovasjoner på feltet. En av de siste utviklingene gjelder mus som har evnen til å raskt kommunisere med PC-en. Microsoft snakker om mus med høy rapporthastighet.

Plattformen er nå utstyrt for å dra nytte av slike feltmus. Microsoft lover å redusere etterslep i spill med høyhastighetsmus, selv med flere bakgrunnsprosesser som kjører. Musen er veldig responsiv og rask med svært nøyaktige og målrettede handlinger. Spillet er automatisk oppslukende i tillegg til å nyte det.

Windows 11, KB5028185 forbedrer spillytelsen

Microsoft er tydelig på denne saken ved å love juli 2023-oppdatering eller KB5028185. Forbedrer ytelsen når du bruker en mus med høy spillrapportfrekvens «.

På den annen side var denne optimaliseringen forventet fordi PC-spilling har vokst betydelig gjennom årene. Det er ikke uvanlig i dag at raske inndataenheter og høye strømkrav som spesialisert utstyr (flerspiller, chat, streaming) brukes.

I et slikt miljø har Windows 11 blitt testet, noe som forlenger tiden det tar å behandle alle disse dataene i den grad det påvirker videospillytelsen.

Så Microsoft bestemte seg for å forbedre ting. Selskapet forklarer at det fant betydelig etterslep i populære spill som kjører på Surface Laptop Studio med en 1000Hz-mus.