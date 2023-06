Hvorfor forlater Julia Vignali «Télématin» for «Affaire Conclue»? Verten går tilbake til grunnene for å dra

Julia Vignali avslørte årsakene som motiverte henne til å akseptere denne nye stillingen, da hun forbereder seg på å forlate morgenen til «Telemodin» for å erstatte Sophie Davant i presentasjonen «Case Closed».

Noen dager etter å ha fått i oppdrag fra France Televisions å lykkes Sophie Davant, Julia Vignali Han gikk med på å svare på spørsmålene TV-magasin. Under dette intervjuet nevnte han sin avgang «Telematin», showet hans er vertskap for Thomas Soto fra august 2021. I dette tilfellet forklarte han at han følte seg sikker «På grunn av fjerning» For ideen om å finne en mer fredelig rytme i livet:

Det er et vanvittig tempo. […] Noen ganger tenker jeg at det krever godt humør for å stå opp klokken 04.00 og le av et show som filtrerer vanskelige temaer.

Denne lettelsen er imidlertid ikke uten et snev av anger. «Jeg savner live, det er sikkert», hun tror. «Men det verste som kan skje meg i livet er å gjøre det samme om og om igjen«.

Han nevner også sin erfaring med «Télématin». «enorm» Og hun vil ikke unnlate å etterligne sin tidligere kollegas prestasjon neste år.