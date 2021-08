Hvorfor godtar ikke Hellas noen britiske pass? Holiday Guru svarer lesernes reisespørsmål

Ferieguru er alltid der for å svare på spørsmålene dine.

Denne uken hjelper han en leser med et spørsmål om passets utløpsdatoer i perioden etter Brexit, og gir en annen informasjon om dokumentene som trengs for en reise til Frankrike.

K. Jeg har hørt at noen europeiske land som Hellas vil ha mer enn tre måneder i fremtiden, selv om de britiske passene har en utløpsdato. Hvorfor er det sånn?

Josephine Anderson, Hartpool.

Holiday Guru hjelper en leser som har hørt om land som Hellas som returnerer spesifikke britiske pass. Se for deg hovedstaden i greske Athen

EN. Denne regelen etter Brexit kan fange deg. Ikke-EU-besøkende til Europa må ha et pass som er gyldig i minst tre måneder fra datoen de ønsker å forlate EU-landet. Passet må utstedes innen ti år fra samme dato.

Selv om noen britiske pass er gyldige i mer enn ti år hvis passet fornyes på forhånd, tar noen land ti år etter at passet ble utstedt med utløpsdatoen.

Passkontoret sier: ‘Hvis du hadde fornyet det forrige passet før det gikk ut, kan det ha blitt lagt til en ekstra måned på utløpsdatoen. Ingen ekstra måned kan beregne den nødvendige minimumsperioden [of three months left]. ‘Merk: Regelen gjelder ikke for reiser til Irland.

K. Min mann og jeg planlegger å dra til Frankrike fra 10. til 13. september. Hvilke dokumenter trenger vi?

John og Barbara Barrow, via e -post.

EN. Forutsatt at du er fullstendig vaksinert, vil du ved ankomst til Frankrike trenge en fullstendig ‘troskapsløfte’ som ikke viser tegn til kavitasjon (se fransk ‘Oppføringskrav’ gov.uk) Og bevis på vaksinestatusen din i NHS -søknaden.

Ved retur må du fylle ut et britisk passasjersøkingsskjema (se ‘Fyll ut skjemaet for passasjerlokalisering’. gov.uk), Ta en Covit -antigen -test mens du er i Frankrike, bestill en PCR -eksamen fra et statlig akkreditert senter i Storbritannia, og ta den to dager før eller før retur.

Holiday guru avslører ‘ingen statstester nødvendig’ for å dra til Kypros for fullt vaksinerte briter

K. Vi har flyreiser til Kypros 7. september. Fordi Kypros har lagt Storbritannia til rødlisten, og vi er forvirret over å si at de med to stikk som oss ikke trenger en PCR -test når den kommer.

Kan du bekrefte? Bør vi ta en test før vi reiser hjem?

M. Rick, via e -post.

EN. Statstester er ikke påkrevd for de som har bevis på fullstendig vaksinasjon.

Se cyprusflightpass.gov.cy/en/vaccinated-passengers. For å returnere, sjekk reglene for retur fra et gult land. Se gov.uk, gov.scot, Regjeringen i Wales Og nidirect.gov.uk.

