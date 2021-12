Hvorfor Google fikk en dårlig start på smarttelefoner

Med lanseringen av sin generasjon Pixel 6-smarttelefoner i oktober 2021, Google Salget forventes å dobles til 6 millioner enheter i år. Det minste vi kan si er det gruppen er langt fra å vinne innsatsen din. “Vi forventer at Googles smarttelefonforsendelser vil øke noe i år, til rundt 3 millioner enheter,” Gerrit Schneemann, analytiker hos Omdia, fortalte L’Usine Nouvelle. Vi forventer et større hopp neste år for Google. Men det vil ikke være et hopp til 6 millioner enheter. Vi forventer at leveransene når rundt 4 millioner enheter i 2022.