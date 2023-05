Hvorfor Google vil fjerne låsen ved siden av nettadressen i Chrome

Låsikonet ved siden av nettadressen til et nettsted vil bli erstattet av et annet symbol. Google sier hengelåsen er for forvirrende i dag.

I flere tiår har nettlesere brukt hengelåsen som et symbol på sikkerhet for et nettsted, spesielt gjennom «https»-utvidelsen. Bortsett fra at for Google er dette symbolet noen ganger misvisende. Ifølge en studie utført av teknologigiganten, vet bare 11 % av deltakerne nøyaktig den nøyaktige betydningen av låsikonet.

Faktisk brukes låseikonet for å indikere at kanalen er sikker mellom nettleseren og nettstedet og at forbindelsen ikke kan skades av tredjeparter. Sammen med «https»-protokollen tillot ikonet opprettelsen for å sikre at sikkerhetsbeskyttelsen var til stede på nettstedet. Bortsett fra at i dag gjøres 95 % av nettsidene i Chrome gjennom en sikker kanal av typen «https» ifølge Google, inkludert skadelige nettsteder. Derfor vurderer selskapet at denne typen informasjon ikke lenger er relevant for å bedømme sikkerheten til et nettsted.

Et mer åpenbart ikon

For å løse dette problemet vil Google endre låsikonet til et mer abstrakt symbol som består av sirkler og linjer, som ligner piktogrammene som ofte brukes for appinnstillinger.

«Dette ikonet antyder ikke at nettstedet er «klarert» og mer åpenbart fører til klikk fordi det vanligvis er knyttet til innstillinger eller kontroller,» forklarer Google i blogginnlegget ditt.

Den nye logoen ved siden av nettadressen i Google Chrome – Google

Låsikonet var allerede klikkbart og gjør det spesielt mulig å sikre at tilkoblingen til nettsiden er sikker og å få alternativer angående informasjonskapsler og databruk. «Vår forskning viste også at mange brukere aldri forsto at å klikke på låseikonet åpnet viktig informasjon og kontroller. Vi tror det nye ikonet bidrar til å gjøre tillatelseskontroller og sikkerhetsinformasjon mer tilgjengelig, samtidig som man unngår misforståelser om dette ikonet,» sier selskapet.

Denne nye funksjonen skal slippes i begynnelsen av september 2023, samtidig med «Chrome 117»-oppdateringen, som skal tillate en generell oppdatering av «desktop»-versjonene av de forskjellige plattformene.