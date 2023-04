Hvorfor hackere og svindlere målretter mot itsme-kontoen din

Itsme-kontosvindel er på vei oppover. Bak dette fenomenet, en forklaring: suksessen til plattformen.

Med over 6,7 millioner brukere har itsme blitt et absolutt must-have. Bare i 2022 fikk plattformen mer enn 700 000 nye brukere. itsme er nå den mest brukte applikasjonen i Belgia. 80 % av voksne mellom 16 og 74 år har en konto hos itsme. Derfor er det ikke overraskende at dette verktøyet har blitt et av de prioriterte målene for hackere, svindlere og pirater av alle slag. Faktisk er det mer sannsynlig at svindlere målretter mot en itsme-bruker enn en Netflix-abonnent når de starter en e-postkampanje. Og det utgjør en stor forskjell i tallene. For når de sender en phishing-kampanje rettet mot «Netflix-kunder» i Belgia, har svindlerne litt mer enn én av ti sjanser til å finne en ekte Netflix-abonnent.

Vanligvis samler hackere databaser over mørke nettbrukere. For noen hundre euro kan de hente adressene til titusenvis av belgiske internettbrukere og deretter sende dem e-postkampanjer som utgir seg direkte som et selskap som itsme, Netflix, Belfius eller Apple. Selv om mindre enn 0,1 % av målfolkene tar agnet, er de vinnere. Ved å målrette itsme-brukere kan hackere nå et betydelig høyere antall ofre. Faktisk er det vanskelig å falle for en Spotify-kontosvindel hvis… du ikke har en Spotify-konto.

I dag har itsme-brukere blitt et av de foretrukne målene for internettsvindlere, sammen med bpost og landets store banker.

I tillegg til at itsme brukes av mange belgiere, er det også viktigheten denne applikasjonen har i livene våre som hackere er interessert i. Internett-brukere legger mer merke til en sikkerhetsmelding om deres elektroniske betalingsidentifikasjons- og valideringssystem enn til en melding om en bestilling plassert på et e-handelsnettsted som de ikke lenger husker. Sikkerhetsvarsler er sjokkerende. Husk imidlertid at itsme aldri vil kontakte deg via SMS eller e-post. Mer enn noen gang er det viktig å ta ekstreme forholdsregler!

