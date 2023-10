Hvorfor har Belgia et annet tastatur enn fransk?

Hvis du har hatt en sjanse til å eksperimentere med begge layoutene, har du sikkert lagt merke til forskjellene mellom belgiske og franske tastaturer. Men hvorfor?

For det første er det verdt å huske at selv om Belgia og Frankrike har forskjellige tastaturer, tilhører de begge den samme tastaturfamilien. Unntak globalt er de to landene i Europa som bruker disse. Utenfor Europa bruker noen afrikanske land det også. Det, som de fleste av våre datatastaturer, dateres tilbake til samme periode: det nittende århundre med skrivemaskiner.

Faktisk er disse opprinnelig på QWERTY. En layout som ble ansett for å være ideell av oppfinneren av maskinen som forsto at det ikke var ideelt å ordne nøklene alfabetisk. Men hovedårsaken er ikke helt klar: om det var for å hindre at maskinens hammer satte seg fast, ofte nevnt, eller for å lette telegrafistenes arbeid.

Enten det ene eller det andre, er det sikkert at denne ordningen ikke nødvendigvis er den mest befordrende for skriving under «normale» forhold, inkludert engelsk. Når vi kommer til Frankrike merker vi at det oppstår noen problemer når vi skriver på QWERTY i Moliere. Et problem ble raskt løst ved å endre arrangementet av A, Q, W og Z tilskrevet AZERTY-tastaturet… Dette er imidlertid ikke akseptert i andre fransktalende regioner som Quebec, Sveits. . Bare kolonisert Afrika under skrivemaskintiden bruker noen ganger AZERTY.

En lignende endring i tysktalende land vil også produsere tyske QWERTZ-tastaturer.

Mens vi har dette unike tastaturet, har Frankrike og Belgia fortsatt en annen layout. (Eller for å være mer presis: Microsoft-tastaturer bør fortsatt ha en annen layout, siden Apples er den samme i begge land… den belgiske layouten, noe som ville gjort ting verre).

Faktisk kan en god del av forskjellene forklares med en mer åpenbar faktor: det nederlandske språket. Faktisk, uansett hvor vi er på hver side av den språklige grensen, bruker vi det samme tastaturet (som skiller seg fra både det franske AZERTY og det nederlandske QWERTY). Av denne grunn, tro det eller ei, har det belgiske tastaturet en tast for akutt uttale, slik den vises i mange bokstaver på nederlandsk, men er begrenset til E på fransk.

Men dette forklarer ikke alt. Faktisk er det stor forskjell på det belgiske tastaturet og alle andre tastaturer. På alle tastaturer i verden, AZERTY, QWERTY eller QWERTZ, finnes symbolene + og = på tasten, som i Belgia tilsvarer symbolene – og _, mens – og _ er tastene ° og ) .

I mellomtiden, vær oppmerksom på at det finnes (sjeldne) tastaturoppsett som teoretisk sett er mer egnet for skriving enn gode gamle AZERTY eller QWERTY. Dette er for eksempel Bépo for fransk eller Dvorak og Colemak for engelsk.

