Hvorfor har ‘Super Spikes’ skapt kontrovers i OL?

Hva er ‘Super Spikes’?

Ved å kjøre en ny generasjon “Super Spike” preget av Nikes Air Zoom Victory- og Dragonfly -modeller, for henholdsvis mellom- og langdistanseløp, slo mange friidrettsutøvere verdensrekorder sent.

Mo Farah, Letesenbet Giday, Joshua Cheptegei og Sifan Hassan slo alle rekorder i september og oktober i fjor.

Skoene det er snakk om, er laget med superlette, solide såler og svært responsivt, energiretende beaux-skum.

Det antas at de kan legge en til tre sekunder per mil til løperens prestasjoner, avhengig av hvor mye utøveren reagerer på endringen.

Mens selskapet markerer Super Spike-serien som et “komplett paradigmeskifte i langdistansespikdesign”, testes konkurransedyktige prototyper av ny beholdning.

I februar i år hadde den britiske sprinteren Elliott Giles et par air zoom Victory -pigger, og slo landets innendørs 800m -rekord på 1 minutt 43,63 sekunder, en av de mest imponerende demonstrasjonene av prestasjonen. Etablert av Sebastian Cow til 1982.

Giles, 26, har aldri nådd OL- eller VM -finalen før og er mest kjent for å ha vunnet bronse ved EM 2016.

Hvorfor deler de seg?

Slike avgjørelser løftet uunngåelig øyenbryn fordi noen hevdet at skoene ga en urimelig fordel for brukeren, noe som fikk noen idrettsutøvere til å svare ved å nedprioritere prestasjonene sine som et objekt for personlig stolthet.

Da Giles ble informert om at suksessen hans i Polen var mindre i valg av sko, svarte han: “Folk sier at det burde være sko fordi jeg gjorde det bra … det er tull og litt synd.”

Mark Scott, en annen britisk sprinter som brøt sitt personlige rekord på 10.000 meter i California samme måned, ble rasende da TV -kommentator Tim Hutchings sa at skoene hans spilte en rolle og fortalte ham på Twitter,.

Som ForsvarerI Sean Ingle NevntHva dette betyr er at et tilfelle av “en interessert Omerta -” for ikke å snakke pigger “henger over teknologien, noe som får idrettsutøvere til å generelt forvente at sponsorene deres er motiverte, i stedet for ivrig å trekke seg nasjonalt eller internasjonalt ettersom idrettssystemet vil forby dem til sko blir allment tilgjengelig.

Som Lord Coe, nå president for World Athletics, sa: “Uten skomerkene, spesielt Nike, er globale eliteidrettsutøvere døde i vannet. Så hvor er insentivet for politiet?

Hvorfor spør vi dette nå?

Etter å ha slått sin egen verdensrekord ved å vinne mesterskapet på 45,94 sekunder i Tokyo tirsdag, ble den amerikanske olympiske mesteren på 400 m hekk, Carsten Warhome, kritisert for å ha på seg sko.

Nordmannen, som ikke bruker Nike -sko, utvikler for tiden sine egne sko sammen med Puma- og Mercedes F1 -teamet, og stiller spørsmål ved trenerne som den amerikanske konkurrenten og sølvmedaljevinner Roy Benjamin hadde på seg etter kampen. Tilsynelatende kan løpe uten utfordring på høye pigger.

“Han hadde tingene jeg hater i skoene,” sa Warhol om Benjamin. “Jeg forstår ikke hvorfor du skal legge noe under sprintskoen. På mellomdistanse kan jeg forstå det på grunn av demping. Hvis du vil gjøre dempingen, kan du legge en madrass der. Men hvis du setter en trampoline Jeg sier b ******* Jeg tror det vil ta bort troverdigheten fra spillet vårt.

Benjamin ga sin egen tolkning av sin sterke opptreden og kommenterte: “Dette er en veldig god sang. Den er myk, det er mye lønn, det er en unik sang.

“Men jeg kan bruke forskjellige sko og løpe enda fortere. Ingen vil gjøre det vi gjorde, jeg bryr meg ikke om hvem du er. Kevin Young, Edwin Moses, respekter disse menneskene, men de kan ikke kjøre det vi løp nå. Det er et veldig raskt spor, det var bra, forholdene var veldig gode.

Carsten Warhome rev skjorten etter å ha vunnet gull (Patron)

Madeleine Kelly fra Canada Kjører bladDen ene, som tidligere avviste kontroversen, antydet at nye teknologiske fremskritt innen elitesport alltid ville bli ødelagt, og at den positive virkningen av låsing på treningsplanen kunne forklare prestasjonsknusing like.

“Etter hvert som piggteknologien utvikler seg, sprer pacemaking -teknologier og spor seg – verden snurrer stadig, og løpingen må komme tilbake med den.” Hun sa. “Selv om disse nye piggene definitivt er en av de mange endringene som vil komme med raske perioder, er de ikke den eneste grunnen, etter min mening, de er reduksjonistiske.

“Vi lever i en helt annen verden enn for et år siden, og noen av endringene som epidemien har medført, kan ha påvirket treningen positivt.