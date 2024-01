Hvorfor Harvard-president trekker seg: «Korteste presidentskap i universitetshistorie»

Den 53 år gamle statsvitenskapsprofessoren, som ble Harvard Universitys første svarte president i juli, har vært under ild de siste ukene.

«Det er med et tungt hjerte, men med en dyp kjærlighet til Harvard, at jeg skriver for å kunngjøre at jeg trekker meg fra min stilling som president», sa Claudine Kay i sitt oppsigelsesbrev som ble offentliggjort tirsdag.

Han har blitt målrettet av anklager om plagiering knyttet til universitetsarbeid, drevet av en konservativ plattform, og kritikk knyttet til svarene hans, under en parlamentarisk høring om kampen mot antisemittisme på campus, til Elise Stefanik, en republikansk valgt, for å noen studenters oppfordringer til «intifada» og «folkemord mot jøder i Israel og rundt om i verden.»» sammenlignet provoserende.

«Å være i tvil om mine plikter til å konfrontere hat og ære akademisk strenghet er urovekkende … og å være gjenstand for personlige angrep og trusler drevet av rasisme er skremmende,» forklarte han i brevet.

Han ble den andre presidenten i Ivy League – som samler de åtte mest prestisjefylte universitetene – som trakk seg. I desember ble UPenn (Philadelphia) president Elizabeth Magill kritisert for sine kommentarer under den samme høringen.

Mer enn 70 parlamentsmedlemmer, inkludert to demokrater, samt alumner og høyprofilerte givere har bedt om Kays avgang. Imidlertid vant presidenten støtte fra det akademiske miljøet og ble beholdt i vervet i midten av desember.

Presidentskapet hans var det korteste i universitetets historie, grunnlagt i 1636.