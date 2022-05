Hvorfor jeg kjøpte Galaxy A53 i stedet for A52

Min Netcast-kollega ble overrasket over at jeg kjøpte Samsung Galaxy A53 som et alternativ til iPhone 12 Pro Max, og jeg måtte trekke den tilbake. Sven var tross alt overrasket over at jeg ikke brukte A52-forløperne. Dette er fordi den nå regnes som en prisbryter, en komprimering av standard middelklasse – og i mange tester yter den bedre enn A53. Men selvfølgelig har jeg mine grunner.

Årsaker til Samsung Galaxy A53

Hvis du vet – si! – Kjøp svake telefoner, du må rettferdiggjøre det. Jeg vil gjøre! Hvorfor jeg til slutt valgte Galaxy A53:

På grunn av det utmerkede designet. Ganske hvit, Infinity-O-skjerm, cutly pack – jeg ble forelsket.

A53 minner om den gode gamle Galaxy S10 i utseende, størrelse og allsidighet, som er en av de beste telefonene jeg noen gang har fått.

Den har allerede Android 12 som standard og krever ingen oppdatering for øyeblikket. I april 2022, selv da telefonen kom på markedet, ble den ikke gitt på noen måte.

Dette er også viktig ettersom Samsung har lovet 4 fulle Android-versjonsoppdateringer fra Galaxy A53. Så med litt flaks vil jeg til og med ha Android 16! Galaxy A52s har ennå ikke oppfylt det løftet. Den kommer med to store Android-oppdateringer. Siden enheten ble lansert med Android 11, er det bare Android 12 og Android 13 som venter på deg her.

Den har et 4K frontkamera. Dette er også viktig for meg fordi jeg liker å spille inn videoer for vår Netcost-security.fr Trend Blog YouTube-kanal med frontkameraet.

Det kan ha vært på Galaxy A52s, men Samsung har installert noen av de beste mikrofonene. Fra tid til annen er det viktig for meg å gjøre noen lydopptak eller sende talemeldinger av god kvalitet.

A53 har et 5000 mAh batteri. Ifølge tester er autonomien litt lengre enn A52 (4500 mAh). Tidligere ble jeg irritert over svake smarttelefonbatterier. Ikke nå lenger!

Er de begge like? உற்று நோக்கு!

Så du ser kombinasjonen av reelle tekniske fordeler og personlige preferanser. Disse er også viktige. Du må like telefonen du kjøper, selv om du noen ganger ikke kan støtte den med argumenter.

Små, men subtile forskjeller på baksiden: Galaxy A53 til venstre, A52 til høyre

Hvis du sier nå, «Galaxy A52 er slik!» – Da er det ikke helt sant. For eksempel, med Galaxy A53, passer kameramodulen nå rett inn i hjemmet. Kan ikke støve ned lenger. Flere og flere personlige kameraringer får stadig større betydning. Den oppgraderer ikke kameraene (Samsung bruker samme modul), men hele designen bak ser veldig proporsjonal og konsistent ut. உற்று நோக்கு!

Dette gjør Galaxy A52 enda bedre

Samsung avduket flaggskipet Galaxy A52 i september 2021. Samsung slipper nye Galaxy A-modeller hver sjette måned. Faktisk er forløperen foran i noen detalj. Galaxy A52s ble:

WiFi 6, som betyr litt raskere og mer moderne WiFi. Dessverre vet vi ikke hvorfor Samsung – alle – bruker brikken på A53-etterfølgeren som kun støtter WiFi 5.

3,5 mm lydkontakten er en klassiker hvis du har kablede hodetelefoner med en standard lydkontakt i flere tiår. Om dette er en fordel avhenger av dine preferanser.

Snapdragon 778-prosessor: Og dette er ikke bare en subjektiv fordel i forhold til Exynos 1280 som A53 bruker. Snapdragon er bedre etter alle standarder enn Samsungs egen Exynos-utvikling. Med andre ord: A52-ene yter bedre, kalkulerer og løper raskere.

Det siste punktet er ikke uviktig, spesielt hvis du vil bruke smarttelefonen i noen år.

Samsung Galaxy A52s i perfekt stand

Personlig er jeg enig i den litt svakere ytelsen til Exynos 1280 på Galaxy A53. Jeg visste hva jeg gjorde, veide det og bestemte meg til slutt at jeg kunne leve med det.

Galaxy A53 vs A52s: Forskjeller og likheter

Bortsett fra likhetene som allerede er diskutert mellom Galaxy A53 og A52, er det noen flere. Begge veier omtrent det samme, begge bruker en 6,5-tommers Super AMOLED-skjerm – les: 120 Hz med oppdateringsfrekvens – og med mindre blenderåpning for frontkameraet. Samsung kaller dette «Infinity-O-Display».

Reklamebilde for Samsung Galaxy A53

Det nest høyeste beskyttelsesnivået, IP67 (i stedet for IP68), beskytter begge telefonene mot permanent nedsenking i støv og 1 meter dypt rent vann i opptil 30 minutter. Ærlig talt: Hvis du legger en av de to telefonene i badekaret og tar den opp raskt, vil den være i live.

Begge telefonene bruker samme firekamerasystem. Det inkluderer også et kraftig hovedkamera med en stor 1/1,7-tommers sensor. Det er også et ultravidvinkelkamera, et dybdekamera som lar deg lage portretter, og et ekstra makrokamera. Dessverre, i motsetning til mange avanserte smarttelefoner, er det ikke noe slikt som et zoomkamera.

A53 vs A52: Likheter og forskjeller

Galaxy A53 Galaxy A52s Filter 6,5-tommers AMOLED med FHD+-oppløsning, 450-800 nits og 120 Hz 6,5-tommers AMOLED med FHD+-oppløsning, 450-800 nits og 120 Hz Prosessor Samsung Exynos 1280 (5nm): Octa Core (2x Cortex A78 2,4 GHz + 6x Cortex A55 2,0 GHz) Qualcomm Snapdragon 778 5G (6nm): Octa-Core (4 x 2,4 GHz Kryo 670 + 4 x 1,9 GHz Kryo 670) Fotoverktøy Firekamera med ultravidvinkel, vidvinkel, makro og dybdesensor. Hovedkamera med 64 MP sensor, f/1.8 og 1/1.7 Firekamera med ultravidvinkel, vidvinkel, makro og dybdesensor. Hovedkamera med 64 MP sensor, f/1.8 og 1/1.7 Video Front- og hovedkamera opp [email protected] Og HDR, den optiske bildestabiliseringen til hovedkameraet Front- og hovedkamera opp [email protected] Og HDR, den optiske bildestabiliseringen til hovedkameraet Batteri 5000 mAh, «Rask» lademodus opptil 25 watt med ekstern strøm (ikke inkludert) 4500 mAh, «rask» lademodus opptil 25 watt med ekstern strøm (ikke inkludert) Oppbevaring Kan utvides opp til 128/6GB eller 256/8GB 1TB Kan utvides opp til 128 / 4 GB, 128 / 6 GB, 128 / 8 GB, 256 / 6 GB, 256 / 8 GB, 1 TB Brenner Fingeravtrykksensor på skjermen, vanntett og støvtett i henhold til 5G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, USB-C (2.0), IP67 Fingeravtrykksensor på skjermen, 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.0, USB-C (2.0), vanntett og støvtett for IP67 Mål (LxBxD) / Vekt 159,6 x 74,8 x 8,1 mm, 189 g 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, 189 g System Android 12 med OneUI 4.1, opptil 4 store Android-oppdateringer Oppdater til Android 12 med OneUI 4.0 til Android 12 med OneUI 4.1. Nok en stor oppdatering kommer.

Så begge telefonene har samme vekt og omtrent samme store skjerm. Hvis du ser nøye etter, vil du se at dekselet til Galaxy A53 er litt mindre og smalere. Hvis Samsung holder det de lover, vil A53 få Android 16 om noen år til, mens A52s ender opp med Android 13. Det er min oppfatning at dette er et veldig viktig unikt kriterium.

Galaxy A52s har betydelig flere minnekonfigurasjoner. Vær oppmerksom før du kjøper! Jeg vil ikke ta mindre enn 6 GB RAM på Android-telefon i dag. Og alltid mulig.

Konklusjon: Rask eller lang?

La meg oppsummere: de to telefonene er veldig like. Hovedfordelen med Galaxy A52s er prosessoren med høy kapasitet, mens Galaxy A53 har et litt moderne design, lang batterilevetid og løftet om mange Android-oppdateringer. Så langt har jeg ikke angret på avgjørelsen min for A53. Hvilken telefon vil du bruke?