Hvorfor kaffen din kan gi deg en pause

av Lauren Sukiasian

Hvis vi visste kaffe På grunn av dens stimulerende egenskaper er det mulig for den å ha motsatt effekt på deg. Hvordan forklarer vi det?

Nevrolog Annick Verstappen forklarte til våre kolleger ved HLN at kaffe kan produsere en tretthetseffekt, mens vi vanligvis bruker denne drinken for å få et løft. Hvordan er det mulig ?

Hvorfor kaffen din kan gjøre deg søvnig

– Blant annet påvirker koffein søvntrykket, forklarer nevrolog Annick Verstappen. «Så fort du våkner, slår søvntrykket inn i kroppen. Dette gjør det mulig å føle seg trøtt om natten og sovne lett. For å skape dette søvntrykket må du gjøre aktiviteter, som å trene, tenke, eller matlaging. Jo flere aktiviteter du gjør, jo mer energi frigjøres.» Adenosin, et kjemikalie, frigjøres fra cellene våre.»

På den annen side kan kaffedrikking forstyrre denne handlingen. «Faktisk kan den aktive ingrediensen koffein også binde seg til de samme reseptorene i hjernen. Det blokkerer også midlertidig virkningen av adenosin, som hindrer søvntrykket i å bygge seg opp og gir deg inntrykk av å være mer våken.» Så langt så bra. Så forklarer hun at koffein og dets effekter avtar over tid. Dermed øker søvntrykket igjen, noe som fører til plutselig utmattelse.

I tillegg er det veldig lett å venne seg til koffein: en person som drikker 6 kopper kaffe om dagen vil venne seg til effekten, og følelsen av våkenhet som skal produseres vil da være mindre intens eller til og med ikke- eksisterende.

råd? Drikk kaffe kun når du virkelig trenger det, ikke av vane, ellers vil kroppen venne seg til koffeinen og ikke lenger produsere den stimulerende effekten du leter etter.