Hvorfor Kendji Girac forlater sosiale nettverkssider

Kunngjøringen ble gjort på Instagram Story. Denne onsdagen 2. februar påpekte Kentji Crocks sanger at han ikke lenger vil være på sosiale nettverk på en stund. “Gutter, jeg kommer til å være på nettverket en stund fordi jeg spiller inn min første film.”Kan vi lese den offisielle beretningen til Kendji Girac. “Jeg vil dele med deg så mange bilder jeg kan”Så lover.

Den etterlengtede shooten

Dette er ikke den første Plage I artistens første opptak. For en uke siden ga han ut et øyeblikksbilde med tittelen “T-6 jeg er klar. Mitt første bilde ????? Gleder meg til å dele dette vakre prosjektet med deg??”.

Filmen han spilte i Champion, Produsert av TF1 og regissert av Mona Achache. Kentji Zirak spiller rollen som Jack, en snekker som elsker boksing og lider av analfabetisme. En situasjon kjent for sangeren. “Jeg gikk på skolen og var en god elev, men på grunn av reiser gikk jeg aldri på skolen på 10 måneder i løpet av et år.Han uttrykte håp til våre kolleger parisisk. «Selv i dag skal jeg si noe dumt, jeg skal gjøre en feil, jeg er redd for å si noe, folk ler av meg (…) Mange mennesker er redde for å si det, skjule det, Jeg vil takke dem for at de knuste dette bildet. Koder er for den saks skyld ikke lenger et tabu.