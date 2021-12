Hvorfor langrenn mister tilskuere i Norge | Nordic Mac | N ° 1 Skiskyting

Langrenn: Mange kanaler som sender verdenscupen

I Frankrike, hvis vi ønsker å følge Langrenn På TV trenger du et abonnement Eurosport. I Sveits, offentlig tjeneste RTS Gir sendinger av verdensmesterskapet. I Norge har dette året vært mer komplisert. Det er godt å ha fjernkontrollen i hånden.

I det skandinaviske kongeriket er det nå den svenske gruppen Nent som eier rettighetene. Han luftet dermed sesongstarten Hånd (Finland) på TV3 Og Viaplay. Men da det ble utført tester på norsk jord, ble The N.R.K. Ta det. Hva ble av status quo Lillyhammer.

Neste uke, kl Davos, På den annen side så publikum på TV2 Fordi det er ansvarlig for løpene som foregår i Sveits.

Eric Vallnus (NOR), Sergei Hustiukov (RUS), Johannes Glepo (NOR) – Modica / NordicFocus.

Tre land, tre kanaler altså. Som et resultat, som nevnt lørdag morgen, vil høringene variere V.G.. 5. desember, stafett for kvinner N.R.K. Tiltrakk seg 474 000 besøkende (i et land med 5,4 millioner mennesker ville dette utgjøre 5,8 millioner franskmenn foran stasjonene deres). Dette tallet synker til 220 000 Nordic Entertainment Group Den private kanalen tar 229.000 bestillinger i drift TV2. Dette er 200 000 til 300 000 mindre sammenlignet med offentlige tjenester.

OL på en annen kanal

Dette vil fortsette i ukene som kommer. Dresden (Tyskland) Tour de Sky-løp i Nenets, Lancerhead, Sveits TV2.

Til daglig erklærer lederne i de ulike grenene at de er fornøyde med sitt publikum. Spesielt i Norge, som i landet Quentin Fillon-Milette Og Julia Simon, தி Skiskyting Fjerner alt med topprangeringer over 520 000 seere.

Som OL i Beijing, I februar kommer de på en annen kanal Oppdagelse, Som er bl.a TV Norge.