«Hvorfor lar vi ikke disse pengene ligge i statskassen»: Dette spørsmålet fra «perforatorene» destabiliserer Raoul Hidebo

Det var Martin Puxant som startet med et spørsmål som gjorde PTB-presidenten forlegen. Dette gjelder pengene Raoul Hidebo gir hver måned til sitt parti. Ap-lederen skryter av at han lever på 2000 euro i måneden, mens månedslønnen til folkevalgte ligger på rundt 7000 euro. Det er en betydelig forskjell utbetalt til PTB som i dag, etter 10 år i parlamentet, representerer en ryddig sum på €600 000. Vår journalist stilte derfor spørsmål ved dette valget om å berike PTB i stedet for å overlate disse pengene til staten og dermed samfunnet.

Et spørsmål som så ut til å være ubehagelig for Raoul Hidebo, som han prøvde å unngå: «Vi har et lovutkast om å redusere all lønn med 50 %.«Et forslag avvist av Stortinget.»Den dagen andre aksepterer, vil vi gjøre det, men vi vil ikke delta i et ulikt kappløp mot andre partier«, prøvde han å rettferdiggjøre seg selv.