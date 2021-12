Hvorfor LG C1 OLED-TVer er selve definisjonen av en god spill-TV

Hvis den nye generasjonen konsoller lar oss nyte gode spill, har den også presset våre nåværende TV-er til det ytterste. Heldigvis finnes det skjermer som egner seg for videospill, slik som LG C1 OLED-TV-ene. TVer som viser oss alt som en utmerket TV for spill bør ha.

Å ha en Xbox Series X eller en PlayStation 5 er bra. Det er bedre å ha en passende TV for å få mest mulig ut av det. Men pass på at du ikke skynder deg til den første 4K-TV-en som kommer – det skal mer til enn denne høyoppløsningen for å få mest mulig ut av nyere titler.

Panelkvalitet, fremtidssikker tilkobling eller høy oppdateringsfrekvens, dette er egenskapene du bør vurdere når du kjøper en TV rettet mot videospill … og likevel i stand til å sikre den kinematografiske delen. Og i dette segmentet har LG dominert temaet sitt med sitt utvalg av OLED C1-TVer. Referanse-TVer i 2021 som ikke sparer på avanserte funksjoner for spillere … og andre.

Et skjermklipp for spillet.

Som vi sa før, er det ikke nok å ha en 4K-skjermdefinisjon for å garantere en optimal spillopplevelse. Vi må ikke neglisjere teknologien bak skjermpanelet, oppdateringsfrekvensen, latensen og diagonalen.

LG C1 OLED TV-skjermer er tilgjengelige fra 48 tommer til 83 tommer og, som navnene antyder, drar de alle fordel av OLED-teknologi. Dette er mye mer fordelaktig enn LCD, siden det tilbyr en uendelig grad av kontraster, med rene svarte. Dette er en av OLEDs styrker: å tilby spesielt brede visningsvinkler uansett hvor du er foran skjermen.

Spesielt innen OLED-paneler regnes LG nå som en målestokk i sitt slag. Når du tester LG C1 fra Frandroid i juni i fjor la vi merke til at ” bildet er perfekt kalibrert, ideelt for filmer og serier “ og dette for lanseringen av boksen. Du trenger altså ikke å navigere i menyene for å justere skjermen optimalt. For å oppnå dette er LGs C1 OLED-TVer basert på α 9 Gen4 AI 4K-prosessoren. Spesielt lar denne brikken skjermen vise lyse farger.

Til slutt bruker disse TV-ene mindre strøm enn en LCD-skjerm. Nok til å sette sammen lange spilløkter uten å sprenge strømregningen.

Optimal definisjon og oppdateringsfrekvens

Hvis dette ikke er det viktigste, bør du ikke ignorere definisjonen av TV-en din. LG C1 OLED-TVer garanterer 4K-definisjon og lar deg spille med 120 bilder per sekund. Nylig ble LG til og med den første produsenten som tilbyr Dolby Vision i 4K 120fps for Xbox-spillere.

Dessuten er responstiden mindre enn 1 ms. Spesifikt kan du kjede handlinger på skjermen uten å lide noen nedgang, slik at du kan nyte alle de siste spillene i utmerket stand.

For ikke å nevne, C1 OLED-TV-er er kompatible med Nvidia G-Sync og AMD FreeSync Premium-standarder, og hjelper til med å bekjempe bilderivning og usynkronisert. Ikke flere linjer som kutter skjermen din under flerspillerspill. Til slutt, som vi har sett i vår test, LG 55C1 har en minimumsforsinkelse på 9,5 ms. Dette betyr at det er mindre enn en ramme med forsinkelse mellom øyeblikket spilleren trykker på en tast og handlingen som finner sted på skjermen.

Tilkoblinger designet for nye konsoller

Den nye generasjonen konsoller krever også en skikkelig tilkobling med HDMI 2.1-portene. Og helst ubegrenset. Med andre ord er den kompatibel med minst VRR (Variable Refresh Rate)-standarden, en teknologi som gjør at TV-er kan være kompatible med kravene til PS5- og Xbox Series X-spill.

Porter som LG C1 OLED-TV-ene ikke mangler, siden de har 4 hver, alle i HDMI 2.1. Hver jack kan støtte Ultra HD 120Hz, VRR, ALLM fullfrekvenssignaler(automatisk lav latenstid modus) og Dolby Vision. Enda bedre, det er nå mulig å dra nytte av 120Hz Ultra HD-signalet i Dolby Vision. Hva du skal få det beste ut av neste generasjons konsoller.

Videospill i hjertet av grensesnittet

Med sin nye generasjon TV-spill har LG integrert en interessant funksjon kalt Game Optimizer. Dette lar deg redusere visningsforsinkelsen og tilby spesifikke innstillinger for visse typer spill. Dermed kan du velge ulike spillmoduser (FPS, RPG, RTS), som vil justere bildet annerledes for å gjøre det lysere eller mørkere avhengig av type spill. I tillegg lar et Game Optimizer-dashbord deg umiddelbart endre spillmodus, se antall FPS … med et trykk på en knapp.

En annen nyhet, ankomsten av GeForce Now-applikasjonen, som lar deg nyte skyspill på TV-en din. Et interessant alternativ for å nyte de nyeste spillene som er utgitt midt i mangelen på nye konsoller.

LG smart-TVer drar fordel av WebOS 6.0-operativsystemet. Denne OS-skaperen har fordelen av å være flytende og enkel å lære, i tillegg til å være kompatibel med stemmeassistentene ThinQ, Alexa og Google Assistant. Selvfølgelig er LGs C1 OLED-TV-er også rettet mot filmelskere og serivores, da de er kompatible med alle streaming-apper som Netflix, Amazon Prime, Disney +, Molotov TV, etc.

Hvilken TV å velge?

Le TV OLED LG OLED55C1 2021 à 1399 euro

LG OLED55C1 OLED TV samler all produsentens ekspertise innen spill-TV. Det er et 55-tommers (139 cm) OLED-panel med 4K-definisjon og 100 Hz oppdateringsfrekvens, samt 4 HDMI 2.1-porter som støtter de nyeste spillstandardene.

LG OLED55C1 OLED-TV-en er spesielt slank og tilbyr en vakker visningsflate takket være de nesten ikke-eksisterende kantene. Skjermkalibreringen er veldig bra, med uendelige kontraster og levende og trofaste farger. Når det gjelder responstiden på mindre enn 1 ms, vil den være perfekt for konkurrerende spillere.

Men dens største fordel er prisen, siden den lar deg nyte en TV for spillere for mindre enn 1500 euro. Faktisk tilbys LG OLED55C1 OLED TV i 1.399 euro hos Darty.