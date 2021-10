Hvorfor Mbappé Target, Offside, Verified (Video)

Med stillingen mellom Frankrike og Spania 1-1 og bare ti minutter igjen å spille i denne Nations League-finalen, var Kylian Mbabane den eneste målvakten som ble spikret til det spanske krysset og ledet sitt folk til seier.

Et mål vi har bedt om lenge. Den franske spissen, i TV -filmer, syntes tilsynelatende å spille. Alle seerne forventet at VAR skulle gripe inn for å rapportere den ulovlige statusen til PSG -spilleren.

Bortsett fra her, er destinasjonen bekreftet. Grunnen? Den spanske midtstopperen Eric Garcia i Theo Hernandez ‘dype bass følte dommeren treffe huden i håndteringen. Dette nekter Mbappés offside -status.

De spanske spillerne svarte også på saken i den tapende finalen. “Vi må ta det et skritt videre for å vinne titlene, og det er målet vårt. Det er synd, jeg tror vi er ubeseiret. Det andre målet så ut til å være offside. Bevisst og Eric vil kutte banen, han har ikke mistet kontrollen. “, Sa den spanske kapteinen Sergio Busquets til TVE. “Det er nye regler, og hver voldgiftsmann tolker det som de vil, til fordel for dem i denne saken.”, La Aymeric Laporte til.

Kort sagt, en fase som fortsatt er kontroversiell …