Hvorfor Olaf Scholz motsetter seg en «umiddelbar» våpenhvile i Gaza | Israel-Hamas krig

«Jeg innrømmer fritt at jeg ikke synes oppfordringer om en umiddelbar våpenhvile eller en lang pause er berettiget – det utgjør nesten det samme – det betyr at Israel gir opp muligheten til å gjenopprette Hamas og skaffe nye missiler,» erklærte Olaf Scholz under en debatt organisert av et regionalt tysk dagblad Heilbronner Stimme. På den annen side ba han om «humanitære pauser».