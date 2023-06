Hvorfor Proximus risikerer å bli bøtelagt med titalls millioner euro | Belgia

I mars i fjor rapporterte Le Soir at dataene til millioner av telefonbrukere var overført fra BICS til TeleSign. Sistnevnte analyserte dem og ga dem en omdømmescore.

Ifølge Shams er ikke denne praksisen i samsvar med europeiske GDPR-standarder. I tillegg behandles dataene i USA, og derfor kan amerikanske myndigheter ha tilgang til alle data. To grunner til at han fredag ​​sendte inn en klage til det belgiske datatilsynet.

APD-talsperson Aurélie Waeterinckx bekrefter at det er inngitt en klage, og presiserer at en dom for denne typen handlinger kan utgjøre en bot på 4 % av selskapets omsetning.