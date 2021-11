Hvorfor «Red Notice» er den dyreste filmen i Netflix-historien

Vi snakker om et endelig tillegg på $ 160 til $ 200 millioner, hvorav en hellig del er øremerket en tre-stjerners avgift.







Av redaksjonen

11/12/2021



ENI forrige århundre ville Red Notice-filmen ha vært en av årets største storfilmer. I 2021 slippes den på TV-skjermer, datamaskiner og smarttelefoner. Men det er en storfilm i god og perfekt form, proppet av Netflix som legger den på nett på fredag. La Voix til Nord sier om denne eksplosive cocktailen Komedien og handlingen ble planlagt av tre Hollywood-stjerner.







Scenen betalte prisen. Vi snakker om et siste tillegg på $ 160 til $ 200 millioner, hvorav en hellig del er øremerket en tre-stjerners avgift: Twain Johnson, Hollywood noen år på lønn (Fast & Furious, Zumanji, Jungle) Cruise); Call Godot (Wonder Woman, Justice League), kjemper hardt for likestilling (inkludert lønn); Og Ryan Reynolds, den nye favoritten til amerikanske produsenter (Hitman & Bodyguard, Deadpool, Free Guy). Alle tre skal betales. De mottok hver over 20 millioner dollar i sjekker.