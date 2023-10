Hvorfor Russland bruker «krigsdelfiner» i Svartehavet | Krig i Ukraina

I april i fjor var amerikanske forskere allerede, takket være satellittbilder som viser spesielle innhegninger, havnen i Sevastopol beskyttet av to «kampdelfiner». Andre ble funnet i Novochern, 90 km nordvest for Sevastopol og svært nær frontlinjene.

I følge Hei Sutton , vil disse intelligente dyrene bli brukt til å avskjære ukrainske dykkere som prøver å gå inn i havnen for å sabotere russiske krigsskip. Eksperter sier at de kan brukes til å oppdage landminer eller til og med starte (dødelige) angrep. De kan patruljere kystlinjene der ukrainske spesialstyrker ønsker å sette i gang angrep mot militære installasjoner.

Denne teknikken er ikke noe nytt. På 1960-tallet hadde det tidligere Sovjetunionen allerede utviklet et treningsprogram for «krigsdelfiner». Et program som har blitt startet på nytt siden annekteringen av Krim i 2014.