Hvorfor Samsungs første OLED-TV ikke ble vist på CES 2022

Hvis du ønsker å kjøpe en Samsung OLED TV, er dette foreløpig ikke mulig. Selv om Samsung Display nå selger QD-OLED-paneler, har ikke Samsung Electronics offisielt introdusert et produkt som bruker denne teknologien. Denne TV-en eksisterer imidlertid: den ble vist på CES 2022. I tillegg har Samsung Electronics erklært seg villig til å kjøpe OLED-paneler fra LG Display.

Vi har ventet på ankomsten av QD-OLED siden Samsungs første indiskresjon i 2019. Da fikk vi vite at Samsung jobbet med OLED-teknologi for TV-er, selv om det har vært LGs privilegium i årevis. Vi diskuterer QD-OLED-teknologi i en stor sak denne uken. I CES 2022, flere produkter med denne nye teknologien er blitt offisielle. Det er en Dell Alienware ultrabred skjerm, viser en definisjon på 3440 x 1400 piksler med en oppdateringsfrekvens på opptil 175 Hz. Sony har på sin side presentert en QD-OLED TV, Master Series A95K.

Samsung presenterte sine nye TV-er Neo QLED (Mini LED) i tillegg til MicroLED TV, men hei, ingen OLED-produkter har blitt presentert.

Vi har nettopp fått vite at Samsung QD-OLED-TV-er eksisterer: de ble vist i paviljongene til CES 2022. Denne serien vil bli kalt Samsung QS95B med to diagonale størrelser, 55 tommer (55QS95B) og 65 tommer (65QS95B), presentert for journalister på stedet i streng konfidensialitet. Det var åpenbart indiskresjoner. Spesielt siden denne modellen ble promotert på CES-siden, i listen over vinnere av CES 2022-prisen. Beste innovasjonspriser. Vi kan lese at denne TV-en er utstyrt med Neo Quantum 2022-prosessoren, en 144 Hz oppdateringsfrekvens og fire HDMI 2.1-innganger.

I følge sørkoreanske medier har denne QS95B-modellen blitt forsinket på grunn av produksjonsproblemer knyttet til mangel på komponenter. Markedet er stramt på grunn av en markant ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Dette stoppet ikke Samsung Display fra å introdusere sin QD-OLED-teknologi til sine kunder og visse medier, og dermed fremme fordelene fremfor LG Display OLED-paneler.

Samsung Display forklarte at fargespekteret til QD-OLED har en veldig bred plass, 90 % av BT2020-standarden, som er 14 % mer enn LG Display OLED-skjermer (76 %). Dessuten er den maksimale topplysstyrken 1500 nits, som er 50 % lysere enn det LGs OLED-er tilbyr. Til slutt, når det gjelder visningsvinkler, er 60-graders lysstyrken på siden også 30 % lysere enn LG-paneler.

Samsung Electronics ønsker å kjøpe OLED-skjermer fra LG Display

Det som er interessant er at vi også lærte at Samsung Display og LG Display forventes å levere OLED-paneler til henholdsvis Samsung Electronics. Ut fra det vi forstår fra uttalelsene til Han Jong-hee (visepresident for Samsung Electronics) er at divisjonen hans ikke kan ha en skikkelig produktstrategi basert på antall paneler levert av Samsung Display. I følge, Samsung Electronics-avdelingen vil sannsynligvis samarbeide med LG Display, som for tiden representerer 99 % av OLED TV-panelmarkedet over hele verden.

Jong-hee Han, divisjonssjef for DX (Device Experience) og visepresident for Samsung Electronics, fortalte på en CES-konferanse: “Vi er åpne for alle mulighetene ved bruk av LG Display OLED-paneler».

I dag er produksjonen av OLED-paneler av Samsung Display kun 30 000 stykker per måned og er begrenset til 55 tommer (4K), 65 tommer (4K) og 34 tommer (QHD). LG Display lager 90 000 stykker per måned, i størrelser fra 42 tommer til 97 tommer kun for TV. Kort fortalt virker direkte konkurranse mellom de to selskapene for tidlig. Når det gjelder ankomsten av OLED-TVer fra Samsung, er det bare et spørsmål om måneder.

