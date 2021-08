Hvorfor ser vi ikke flere meteoritter etter store kollisjoner i asteroidebeltet? | Meteoritter

TDenne måneden er det verdt å se tilbake på nattehimmelen for å se det spektakulære Perseid meteorregn. Topp visningstid vil være rundt 12. august, når opptil 150 meteorer i timen suser over luften. Disse meteorene er generert ved at jorden passerer gjennom ruskene av Comet Swift-Tuttle, og er en pålitelig hendelse, men andre meteorer, som ildkulen som nylig belyste Sør-Norge, er mer tilfeldige.

De fleste meteorer brenner opp i atmosfæren, men tusenvis av tonn kosmisk støv når fremdeles jordoverflaten hvert år. Ny forskning, publisert i prosedyrer ved National Academy of Sciences, viser at antall meteorittpåvirkninger har holdt seg bemerkelsesverdig konstant i millioner av år.

Ved å bruke kraftige syrer løste forskerne opp kalkstykker som hadde dannet seg på forskjellige tidspunkter, og tærte på alt unntatt kromitt, et tøft mineral som finnes i noen meteoritter. De forventet å se større mengder kromitt etter store kollisjoner i asteroidebeltet, fordi det ble antatt at noen av de ekstra ruskene ville ha gjort veien mot Jorden.

Men i stedet var det bare en topp i løpet av de siste 500 millioner årene. Forskere spekulerer i at asteroideulykker må skje på et bestemt sted for at konsekvensene av dem skal samhandle med jorden.