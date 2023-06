Hvorfor skal vi være på vakt mot blått lys?

Fabrizio Bucella tilbyr sine tips mot blått lys.

Ikke fest et blått lysfilter til dine egne briller med det første. Vi trenger disse bølgene spesielt om morgenen, så det er kontraproduktivt å fjerne dem.

Den første familien av triks er systemet med datamaskin og telefon

– Sett telefonen og datamaskinen vår i «hot»-modus umiddelbart. Denne modusen lar deg gå fra en lysstyrke på rundt 6500 Kelvin til 2750 Kelvin, noe som betyr mer røde, mindre blå farger. – Konfigurer appene du bruker i mørk modus (eller Mørk mote på engelsk). – Installer en liten gratis app som fungerer som en sjarm: System Build Flow » Den ikke-så-mørke produsenten er mørkere enn den mørke modusen.»

Den andre tipsfamilien er å beskytte deg fysisk mot blått lys

Først installerer vi Et filter På datamaskiner og telefoner plasseres et filter på skjermen. Det andre trikset (som vi kaller det) er å få noen elektroniske spillbriller for noen euro Briller spill) Folk som tilbringer livet bak kulissene bruker alltid briller for å beskytte øynene. Hvis vi allerede har glass, får vi Overdreven glass eller klips. Før du legger deg, si en god time før, bruk blålysblokkerende briller uavhengig av aktiviteten din. Du vil finne deg selv å falle inn i Morpheus armer som Tornerose.