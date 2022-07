Hvorfor slår du ikke på bryteren i en hetebølge?

I varmt vær fraråder Nintendo å bruke Switch-konsollen sin.

For tre uker siden slo Belgia varmerekorder. Og det vil trolig fortsette i sommer. I likhet med mennesker må elektroniske enheter beskytte seg mot disse hetebølgene. Og dermed Det japanske selskapet Nintendo advarer sine brukere Om farene ved termostatbryteren. Det anbefaler et miljø på 5 til 35 grader for å bruke konsollen trygt.

På Twitter kan vi lese «Vennligst bruk [la Switch] Der temperaturen er mellom 5 og 35 grader Celsius». For fans av TV-modus, anbefaler selskapet å installere Nintendo Switch-dokkingstasjonen på et kjølig sted eller et sted som ikke holder på varmen. «For din sikkerhet, ikke demonter hovedenheten»Varsler Nintendo.

Det anbefales også å fjerne støv som har samlet seg på luftinntaket og -utløpet til hovedenheten. Fordi, faktisk, hvis inntaks- og eksosåpningene er blokkert, «Hovedenhetstemperaturen kan stige». Dette hullet tillater ventilasjon av systemet. Derfor, i tilfelle av fremmedlegemer eller støv, er det best å fjerne dem med en støvsuger. Nintendo bemerker at for sikkerhets skyld, hvis temperaturen på hovedenheten blir for høy, vil den automatisk gå i dvale for å beskytte seg selv. Husk imidlertid at det er best å finne en måte å forbedre luftsirkulasjonen på.

Bortsett fra Switch, er det viktig å merke seg at spill på Xbox Series X, PS5 eller PC-en over 35 grader i lengre perioder åpenbart ikke anbefales.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Og instagram Så du går ikke glipp av nyheter, tester og tips.