Hvorfor Spotify og dens egendefinerte spillelister er kompliserte

«Koble millioner av brukere til tusenvis av artister«. Dette var Spotifys oppdrag da den ble lansert i 2006. Sytten år senere har verdenslederen innen nettlytting og konkurrentene (Deezer, Amazon, Apple Music, etc.) fullstendig endret forbrukervanene for musikk. Strategiene til artister og plateselskaper motsto streaming ved starten.

Et eksempel? Selv om det fortsatt er et viktig stadium i en karriere, har «album»-formatet ikke lenger den samme strategiske tyngden det en gang gjorde. Hvis sjangrene «rock», «klassisk» og «jazz» avhenger sterkt av det «lange stykket» (et verk som består av flere komposisjoner) i urban musikk og, enda lenger, i elektronisk musikk, vil få artister sikkert mestre det. På Spotify er det fortsatt mulig å høre på album, men det er ikke lenger prioritert bortsett fra storfilmer (Taylor Swift, The Weeknd osv.). Disse spillelistene dikterer nå loven deres og påtvinger deres preferanser på en konstant oppdatert global jukeboks. Hver dag lastes det opp 60 000 nye sanger til den svenske plattformen, som har rundt 70 millioner titler. Når som helst, hvor som helst i verden.

Mer tilgjengelig musikk

I Belgia genererer streaming 75 % av musikkindustriens inntekter. Og veksten vil ikke stoppe. «Ettersom musikkindustrien har lykkes gjennom årene med å konsolidere alle tilbudene sine til én enkelt tjeneste, tyr flere og flere fans til strømmeplattformer for favorittartistene sine. Patrick Gans, direktør for Belgian Music Distributors and Producers Association (BRMA) og Universal Belgium, observerer. Vi forventer at denne trenden vil øke ytterligere i årene som kommer.” bekrefter Benjamin Skuse, artisten, grunnleggeren av Freaksville-etiketten og president for fransktalende uavhengige labels (FLIF). «Dette er en logisk utvikling. Hun er uimotståelig. Vi kan ikke gå imot det. Spotifys økonomiske modell har imidlertid sine begrensninger, spesielt for artisters lønn, Det gjør musikk mer tilgjengelig og styrker artister.«

Når en artist først legger sin musikalske kreasjon på nettet, kan den «reise» verden rundt. Den kan komme inn i alle hjem. En radioprogrammerer i USA faller inn i øret. Bli med på temaspillelister («Drømmepop», «Summer Vibes»…) som millioner av lyttere abonnerer på. Bryt ut den verdenskjente DJ-en, influenceren eller stjerneartisten som får betalt av Spotify for å kuratere spillelister som «nye trendkuratorer». Mange forbedringer er ofte umulige, alltid trege, og absolutt dyrere å sette med et fysisk format som CD eller vinyl. «Men for å nå ut til flere på Spotify, må du akseptere spillereglene, Husker Benjamin Scouse. Det er et valg. Noen artister som trosser denne metoden gjør det bra i mainstream-markeder. De som ønsker å utvide publikummet sitt, på den annen side, må gjøre det overhead for å ha en sjanse til å bli hørt.«

Feil som ikke bør gjøres

I motsetning til en video på YouTube eller TikTok, er det ikke en prosess med ett klikk å introdusere en sang på Spotify. På sjargong kalles det «».Skriv en sang” sier Benjamin Skuse. «For å påvirke algoritmene som veileder brukerne, er det nødvendig å kode maksimalt informasjon på forhånd (metadata – red.anm.). For en sang på engelsk skal hvert ord i tittelen skrives med stor bokstav. På fransk er det bare store bokstaver i det første ordet. Hvis vi tar feil, vil den franske sangen aldri bli sendt til «French Song»-spillelisten. Vi anbefaler også å sitere nøkkelord («drømmepop», «urban», «klassisk rock») og relaterte artister for å finne deg selv i de mest populære spillelistene på Spotify.” som betyr at vi er artister vi føler oss nær musikalsk. «Til slutt bør du vite at hvis navnene på forfattere og komponister er feilstavet, vil royalties ikke gå til destinasjonen. Belønningen for alt dette arbeidet er at Spotify lar deg vite i sanntid hvem som hører på artisten og hvor. Det er et viktig verktøy for forretningsutvikling.«

Risikoen for standardisering

Dette metadatasystemet fører uunngåelig til design med risiko for standardisering av musikk. Spotify er børsnotert og er ikke ute etter å lære folk om god smak, men for å tjene penger. Det svenske selskapet svarer på forespørselen om å få maksimalt antall abonnenter. Og det er tre minutter lange mainstream-poplåter som er mest lyttet til, så fremhevet av Spotifys smarte robot. Etter hvert som de blir presentert, blir de spurt mer og mer på bekostning av andre.

I følge en studie fra European Group of Authors and Composers (GESAC) publisert tidligere på året, har 93 % av artistene registrert på Spotify mindre enn tusen besøkende per måned. «Det er ikke Spotify sin feil, Benjamin Schuse avslutter. Det er tusenvis av spillelister med progressiv rock, jazzfusion, barokkmusikk, ambientmusikk eller andre sofistikerte stiler. Personlig finner jeg mye mer nytt på Spotify enn når jeg hører på Dipik, Classic 21 eller NRJ. Men du må fortsatt være nysgjerrig og gå ut av komfortsonen din.«