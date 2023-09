Hvorfor stenger det belgiske overgangsvinduet 6. september?

De siste timene av sommerens overgangsvindu i Belgia og andre steder i Europa er vanligvis spente 31. august, den historiske sluttdatoen. Siden forrige sesong har de spente dagene frem til 6. september i Belgia endret seg. Denne endringen kan forklares av to grunner.

Den første er lovgiveren. Siden 2017 har Belgia vedtatt en lov mot hvitvasking av penger som bedre kontrollerer bevegelser i finanskretser. Fotball er intet unntak fra regelen, og selv etter Footgate-skandalen har Belgia inspirert fotballverdenen til å gjenopprette litt orden (selv om den fortsatt trenger arbeid…) og vise sin legitimasjon. Overføringene hans.

Med forbehold om lov og derfor regler som øker administrativt arbeid på kontorene, med fare for feil, har Pro League utsatt overgangsvinduets endelige kalender til 6. september. Etter at de fleste europeiske mesterskap stenger (1. september), gjør denne senere stengingen det mulig for styrende organer å jobbe med mindre hastverk.

God forretningsmulighet

Den andre grunnen, eller den første avhenger av den, er mer sport. Ved å vinne fem dager mer enn Big 5-konkurransene (Tyskland, England, Frankrike, Spania, Italia), kan Pro League-klubber dra nytte av interessante markedsmuligheter. Spillere som ikke blir vurdert av klubbene deres i de store mesterskapene kan finne en vei ut i form av et lån eller salg, for eksempel Moussa Djenepo (Standard) eller «Andi Zeqiri (Genk).

Det er morsomt å huske at det var en gang da Pro League Championship skulle avslutte overgangsvinduet da det ble gjenopptatt. Ideen ble snart forlatt, og for å unngå å skape ubalanse for klubbene ble den fjernet og kunne ikke lenger rekruttere.

Andre mesterskap er åpne lenger enn Belgia: 15. september i Hellas og Tyrkia, 20. september i Saudi-Arabia og 22. september i Portugal.