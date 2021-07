Hvorfor sverget Liverpools seniorstjerner troskap til den unge keeperen på trening etter at Costas Simikas scoret et fantastisk mål

Pep Legenders har avslørt at han vant ‘Most Amazing Goal Award’ som en ungdomspulsopplevelse i treningskampene før sesongen i Liverpool.

De Røde De er for tiden midt i en treningsleir før sesongen i Østerrike for å fremskynde forberedelsene til den nye sesongen.

Walker Innsbrook og VFP Stuttgart fikk nye ansikter i sin 30-minutters minispillplan for sesongen, og slo Jurgen Klopps side 1-1 tirsdag kveld.

Ti ungdommer fra akademiet ble kåret til Liverpools 34-mannstreningstropp i forkant av den røde turen til Østerrike, og det ser ut til at stjernene tiltrekker seg under Alpene.

The Legends forklarte i sin siste treningsleirdagbok at det ‘unge’ laget ledet av Trent Alexander-Arnold vant lagets finale onsdag.

Men mens de fleste forventer at det mest ‘spektakulære’ målet kommer fra en av Liverpools etablerte elite, kom det vanligvis fra en benk.

Foringer Fortalte Liverpoolfc.com : “Under onsdagens økt knuste Costas ‘volley den med venstre fot, og vant sannsynligvis den mest spektakulære målprisen.

“Sadio traff et mål med venstre fot i en vanskelig vinkel, så jeg er ikke sikker på hvem som får den mest fantastiske målprisen.

“Det unge laget vant finalen; Trent brukte skyteferdighetene sine for å lede dem til seier.

“Jeg fortalte ham etter kampene på tirsdag at han på U16-tallet traff mye fra stor, stor avstand.

“Kanskje han tok det om bord, eller det er en konkurranse mellom gamle og unge … Sannsynligvis sistnevnte, haha!

“Det unge laget viste at hver vei mot målet er den rette veien. De stygge teller for høyt!”

Selv om Simikas og Mane konkurrerte om tittelen som beste målscorer, var det Gaomin Kelleher som sto som assisterende manager.

“Men for å være ærlig, spilleren av kampen er Kelleher,” sa han.

“Hans skudd stopper og hastighetsreaksjonene er bare sprø. Det viser at en keeper kan vinne kamper for deg.

“Noen sverget til ham fra de gamle soldatene!

“Til tross for at Kelleher forsvarer for det unge laget, scoret de eldre, eldre og eldre spillerne totalt 28 mål, og det sier mye om det unge lagets endelige ferdigheter og motivasjon for suksess.”

The Legends ønsket også Diego Jottas retur fra sommerferien velkommen etter hans internasjonale forpliktelse til Portugal i Euro 2020.

Da han ble med på laget i Salzburg, roste nederlenderen Jotta som et ‘pressende monster’.

“Dio vekket meg og sa hei,” sa han.

“Det er så hyggelig å se ham – ny, relevant og klar. Vårt pressemonster er nå kommet!”

