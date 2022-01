Hvorfor Tesla selvkjøring kan være farlig

Tesla har oppdatert hele sitt selvkjørende program.

Tesla har introdusert nye førerassistansefunksjoner i sin betaversjon av fullstendig autonom kjøring (FSD).

Tre nye uavhengige kjøremoduser

i følge kantenFSD-prøven lar sjåføren velge mellom tre kjøreprofiler: “kald”, “middels” og “fast”. Avhengig av valgt profil vil bilen reagere forskjellig på visse veisituasjoner. Funksjonen ble inkludert i oppdatering 10.3 for oktober 2021-utgivelsen. Samme funksjon som forsvant to dager etter at den begynte å rulle ut på grunn av problemer med venstresvinger ved trafikklys eller uplanlagte stopp.

Skrevet 9. januar, Så oppdateringen kunngjør returen av fullstendig autonome kjøreprofiler i beta. I “kjøling”-modus vil bilen ha Det vil bli gjort mer sporingsavstand og færre raske filskift. Mode “Medium” vil tillate bilen å få Gjennomsnittlig sporingsavstand og betjene skyvestoppere. Den «resolutte» situasjonen reiser flere spørsmål.

Kontroversielt innslag

I beskrivelsen av alternativet “Resolute” indikerer Tesla at bilen “Den vil ha en mindre sporingsavstand”, vil kunne “Bytt fil ofte”, Gutt “Du vil ikke forlate forbikjøringsfeltene” kan føre “slutt å rulle”. Bilen kan med andre ord adoptere atferd som anses som farlig. Rolling Stop er for eksempel den angelsaksiske oversettelsen av glidende stoppere. Dette er praksisen med å ikke stoppe helt ved et stoppskilt eller stoppskilt for en trafikkforseelse.

På dette tidspunktet forblir Teslas helt autonome kjøreteknologi i beta og mottar jevnlige oppdateringer. Siden selskapet ennå ikke har fullført alle testene for «resolutt»-modus, er det vanskelig å fastslå om de aktuelle kjøretøyene faktisk vil produsere brudd.

Kjøretøyer er ikke helt autonome

Begrepet «fullstendig selvkjøring» kan være misvisende. FSD-funksjonen gir faktisk ikke ekte selvkjøring, men gir snarere avansert førerassistanse.

Tesla begynte betateste FSD i oktober 2020, priset til $8000. Den hevet deretter prisen til $10.000 og deretter til $12.000, per 17. januar.