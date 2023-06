Hvorfor Tom Hanks nektet å spille i kultfilmen «When Harry Met Sally» | Teater

«Folk vet ikke dette, men Tom fikk filmen»Da Harry møtte Sally Og han nektet fordi han skulle skilles og han var veldig glad for ikke å være gift lenger, avslørte kona Rita Wilson på podcasten «Table for Two with Bruce Posey».

«Han kunne ikke forstå at en person ikke kunne være noe annet enn skilsmisse «veldig glad»«, la hun til. I filmen fra 1989 har Harry, til slutt spilt av Billy Crystal, problemer med å fordøye slutten på ekteskapet. Interessant nok har Meg og Tom jobbet sammen i filmer som «Sleepless in Seattle», «You’ve Got Mail» og «Joe vs. the Volcano». Regissør Rob Reiner skal også ha vurdert skuespillerne Albert Brooks, Richard Dreyfuss og Michael Keaton for rollen som Harry før han kastet Billy Crystal.

Hadde hun akseptert rollen, kunne Tom Hanks ha telt tre romantiske komedier sammen med Meg Ryan, som ble valgt til å spille Sally. De to skuespillerne delte plakaten for to andre filmer i sjangeren noen år senere: «Sleepless in Seattle» i 1993 og «You’ve Got Mail» i 1998. To komedier skrevet og regissert av… Nora Ephron. Hvem vi skylder «When Harry Met Sally.»