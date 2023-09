Hvorfor unge mennesker sender nummeret 143

På en meldingstjeneste som WhatsApp eller Discord kan du ha sett merkelige digitale meldinger. Her er deres betydninger…

Faktisk, selv om trenden kan virke ny, har disse digitale meldingene allerede eksistert i flere år, for eksempel i USA. På Internett er det mulig å finne spor av dette tallet med samme betydning som det har i dag siden 1990- eller til og med 1980. Faktisk er det en måte å sende meldingen «Jeg elsker deg» fra digital informasjon. Vel ja, hvert tall tilsvarer antall bokstaver i ordene i setningen.

Mer enn noen få uker, på voit fleurir des articles sur Internet se targuant d’explainer qu’il existe tout a langage numérique «chez les jeunes» basert på andre chiffres teller at 666 qui signifierait «tranquillité» eller 687 qui signifierait «je Beklager .» Ser vi litt lenger kommer vi til en nettbrukerartikkel og så… ingenting. Eller ikke helt, men det kommer vi tilbake til…

Det som imidlertid er sikkert, er betydningen av andre tall som er satt inn rundt 143, og som kommer fra mer eller mindre samme tid: 1990-tallet. Dette er for eksempel tilfellet med 1543 for «Jeg elsker deg fortsatt» eller 1437 for «Jeg elsker deg for alltid.»

Men så, hvor kommer de andre kodene som er sitert i Internett-brukerens artikkel og tatt opp igjen senere fra? Vel, dette er faktisk engletall. Et esoterisk konsept nær numerologi og som faktisk har en tendens til å tillegge dem en spesiell betydning (som for eksempel ro for 666). Det som kjennetegner et engelnummer er ideen om at det dukker opp hele tiden i noens liv og derfor har en slags esoterisk betydning.

Per definisjon kommer vi ikke til å sende et englenummer på WhatsApp eller Discord, fordi det er ment å dukke opp rundt en person ved en tilfeldighet, som en guddommelig melding.

Og fremfor alt er engeltall en praksis begrenset til en gruppe med spesiell tro, og langt fra å være en utbredt praksis i generasjon Z. Derfor risikerer du ikke å motta en melding med tallet 687 som unnskyldning.på kort sikt. På den annen side er det fullt mulig å motta en melding med 143.

