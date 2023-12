Hvorfor verdens kraftigste grønne hydrogenelektrolysator er så vanskelig å betjene

Hydrogenlagringsfelt av Kucha elektrolyser i Kina/Foto: Sinopec.

Alt er ikke rosenrødt for verdens største grønne elektrolysator. Faktisk vil det enorme hydrogenproduksjonsanlegget med lavt karbon i Kucha i Kina møte problemer forårsaket av variasjoner i energien til solkraftverket knyttet til det.



Og alt gikk bra: Den nye grønne hydrogenelektrolysatoren, som Sinopec innviet i juli i fjor, skulle nok en gang demonstrere Kinas evne til å utvikle og drive megaprosjekter innen fornybar energi. Faktisk inneholder infrastrukturen i Kuča 260 MW elektrolysatorer som hovedsakelig drives av et solcellekraftverk samt en vindpark. Under innvielsen annonserte Sinopec en innledende produksjonskapasitet på 10.000 tonn hydrogen per år, deretter 20.000 tonn per år, i tillegg til en lagringskapasitet på 210.000 kubikkmeter hydrogen.

Men bare noen måneder etter at de ble publisert, ser det ut til at alt ikke går som planlagt. forklarte Xiaoting Wang, analytiker ved BNEF (Bloomberg New Energy Finance). intervju I følge det amerikanske nettstedet Hydrogen Insight vil elektrolysatorer fra 3 forskjellige produsenter, nemlig Cockerill Jingli (120 mW), Longi (80 mW) og Peric (60 mW), ha designfeil.

Antatt å kunne operere i et område mellom 30 og 100 % av nominell effekt, var den til slutt ikke i stand til å tilpasse seg kraftendringer ved det 361 MW solcellekraftverket og vindparken tilknyttet installasjonen. Imidlertid kan bruksområdet ifølge analytikeren variere mellom 50 og 100 %, noe som fører til en reduksjon i effektiviteten til hele installasjonen og følgelig et reelt økonomisk underskudd.

Elektrolyseanlegg i Kucha og dets solkraftverk / Bilder: Sinopec.

Endringer i operativsystemet

Mangelen på fleksibilitet til elektrolysatorer kan komme fra en intern designfeil, så ettermontering synes ikke mulig. I møte med denne observasjonen, sies det at Sinopec justerer anleggets drift for å forhindre at elektrolysatorer opererer med mindre enn 50 % av deres nominelle kapasitet.

For å gjøre dette, modifiserer selskapet elektrolysatoradministrasjonsalgoritmene til å gå fra intern elektrolyserstyring til intern elektrolysørstyring, som betyr å spille på antall elektrolysatorer i drift, i stedet for på deres evne til å brukes. Analytikeren påpeker imidlertid at slik håndtering kan føre til for tidlig slitasje av elektrolysatorer, og dermed redusere levetiden. Sinopec har foreløpig ikke kommunisert direkte om denne saken.