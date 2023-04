Hvorfor vi trenger å åpne opp det etiske rommet til kunstig intelligens

Det er stadig tydeligere at vi er på vei til en revolusjon på feltet«Kunstig intelligens (IA) Det er ikke mindre dyptgripende enn fremkomsten av trykkpressen eller Internett. Forskningsfremskritt på dette området strekker seg vanligvis over flere år, med nye AI-verktøy utplassert for spesialiserte oppgaver eller sømløst integrert i eksisterende forretningsprodukter og -tjenester. Men de siste månedene har generative AI-er som bruker nevrale nettverk blitt fokus for teknologiindustriens innsats for å få AI ut av bedriftens laboratorier og i hendene på publikum. Ettersom enkeltpersoner og organisasjoner har eksperimentert med disse modellene, har resultatene vært forvirrende, noen ganger imponerende og ofte uforutsigbare.

Gnisten som antente eksplosjonen kom fra San Francisco-baserte OpenAI, som lanserte en offentlig prototype av chatboten ChatGPT og tiltrakk seg en million «besøkende» på fem dager. Microsoft bygde en agent i sin Bing-søkemotor drevet av samme teknologi som ChatGPT. Et tilsynelatende forsøk på å utfordre Googles langvarige dominans av søkemotormarkedet. Dette fikk Google til å svare ved å lansere sin egen agent, Bard. Google har investert 300 millioner dollar i Anthropic, et selskap grunnlagt av tidligere OpenAI-ansatte, som forrige måned gjorde sin agent Claude tilgjengelig for et begrenset antall personer og forretningspartnere. Leve bedre? Ingen kan si sikkert hva fremtiden vil bringe, men optimister, ofte folk som jobber i selskapene bak disse teknologiene, spår at AI vil tillate oss å leve opp til potensialet vårt. Imidlertid deler ikke alle dette optimistiske synet. Koden og dataene i dagens AI-modeller (som nesten utelukkende kommer fra bedrifter i stedet for akademia) er ofte ikke avslørt. Mens en non-profit organisasjon dedikert til åpen utvikling av AI, er OpenAI eksemplifisert ved å ta en proprietær og lukket holdning til teknologien sin. Da OpenAI oppgraderte teknologien fra ChatGPT til GPT-4, «Konkurransemessige landskap og sikkerhetsimplikasjoner av store modeller som GPT-4Så ikke avslør funksjonaliteten til denne modellen. Denne mangelen på åpenhet er ikke nok til å gi innsats: vi trenger et solid rammeverk for å kontrollere AI-modeller og straffe de som ikke respekterer strenge etiske regler. READ Greg Miller krever Bugsnax DLC-trofeer og mottar dem Se mer på LaLibre.be