Hvorfor videresalg av AirPods er «komplisert»

Som den nåværende økonomiske situasjonen, er det mange som henvender seg til bruktmarkedet eller det renoverte markedet. Apple AirPods er intet unntak fra denne regelen.

For å håndtere dette problemet er det nødvendig å se på problemet fra to vinkler. Den første ernylig tillegg av AirPods i Finn min-appen. Faktisk, takket være dette, kan AirPods-eiere finne hodetelefonene sine i tilfelle tyveri eller tap. På den annen side er Apple fortsatt ledende innen salg av trådløse hodetelefoner. Med en markedsandel på over 25 % i 2021. Derfor øker videresalget av AirPods i bruktmarkedet. Summen av disse to elementene gjør videresalget av disse trådløse hodetelefonene svært forstyrret av geolokaliseringsfunksjonen til AirPods.

Problemet: Koble fra Apple ID fra Airpods

Locate-appen skaper problemer for alle forhandlere. Faktisk, når en bruker bestemmer seg for å returnere eller bytte et par AirPods, hender det at neste eier ser en feilmelding i Locate av typen «AirPods mismatch» eller Synchronization error hvis du foretrekker det.

Hvorfor det ? Ganske enkelt fordi den forrige eieren glemte å koble fra AirPods fra Apple ID. I følge goTRG, det nevnte selskapet som håndterer AirPods fornyelse for Walmart og andre forhandlere, påvirker dette problemet «8 av 10 AirPods passerer gjennom selskapets seks nettsteder.»

I følge en fersk Insider-rapport ble en gjenoppretter som jobber for Walmart-butikkgruppen og andre forhandlere tvunget til å stanse salget av 30 000 AirPods.

Andre selskaper som spesialiserer seg på salg av renoverte Apple-produkter lider samme skjebne. De prøver også alle å kontakte Apple-merket for å finne en løsning på dette problemet. Den enkleste løsningen er å vurdere å koble fra Apple-ID-en din før du selger de trådløse hodetelefonene dine videre.

