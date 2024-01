Hvorfor vil vi kanskje ikke snart kunne legge ned seter på fly?

Av Lauren Sokiasian

Når de flyr, har mange mennesker for vane å legge setet tilbake for å være mer komfortabel. Dette er kanskje ikke mulig snart.

Hvis det aldri har vært en behagelig situasjon å komme på et fly, ser det ut til at det har en tendens til å bli mindre. Vi vil ikke lyve, vi blir ikke glade når personen foran oss legger seg tilbake (uten å spørre!), men i lengden er det fortsatt vanlig. For flere år siden byttet mange lavprisflyselskap ut sine liggende seter med faste seter.

«For øyeblikket observerer vi en trend der noen produsenters kunder velger seter med forhåndsinnstilt tilt, men dette er begrenset til kortdistanseoperasjoner, opptil 3 til 4 timers flytid,» bemerket Katharina Wambach, kommunikasjon leder hos flyprodusenten. Airbus, i et intervju med Evening Edition. Vi forklarer deg hvorfor dette kan gjelde alle flyselskaper.

Hvorfor vil ikke flyselskapene lenger ha liggende seter?

«Flyselskaper velger en forhåndsbestemt posisjon for ryggstøttevinkelen under konstruksjon,» forklarer Mark Heller, administrerende direktør i det tyske selskapet Recaro, til den amerikanske TV-kanalen CNN. Dette er vanligvis en maksimal helning på 15 til 18 grader.

Den første grunnen er at ved å velge faste sitteplasser sparer vi plass. Faktisk, i en Boeing 737 eller Airbus A3202 med 30 rader i økonomiklasse, er det gitt 2,5 cm for hver rad. Totalt betyr dette 76 centimeter, eller en hel rekke vunnet.

Deretter krever lenemekanismen «leddede deler i seteryggen som trykknapper, kabler og gassfjærer» som er lette. Ved å installere faste seter vil de bli lettere og «enhver vektbesparelse oversettes til en reduksjon i drivstoff som trengs for transport,» som CNN forklarer.