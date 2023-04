Hvorfor WiFi egentlig ikke betyr… Hva som helst

For noen er begrepet «WiFi» et akronym for «Wireless Fidelity», men det er det ikke. Dette selv om selskapet som eier merkelappen spilte seg inn i forvirringen som fantes.

Kjønnet til ordet «WiFi» har ofte utløst debatter mellom de som sier «det» WiFi og de som sier «det» WiFi. Men betydningen av begrepet reiser færre spørsmål ettersom det har blitt en integrert del av hverdagen.

Det har jevnlig blitt sagt at begrepet WiFi er et akronym for «Wireless Fidelity», som kan oversettes som «wireless fidelity». I virkeligheten er det ikke slik, ordet WiFi er ikke annet enn en etikett, et registrert varemerkenavn som ikke betyr noe.

Opprinnelig var Wireless Ethernet Compatibility Alliance (nå kjent som Wi-Fi Alliance) ment å selge produkter som er i samsvar med IEEE 802.11-standardene. Det er nok å si at navnet på disse standardene ikke var veldig attraktivt og kunne være skummelt på grunn av dets tekniske aspekt. Derfor henvendte selskapet seg til Interbrand, et kommunikasjonsselskap, for å lette gjenkjennelsen av produkter som er i samsvar med IEEE 802.11-standardene. Interbrand oppfant dermed «WiFi»-etiketten og logoen i form av Yin og Yang.

Videre plaget den fullstendige mangelen på betydning av begrepet mer enn én person på den tiden, noe som førte til at Wi-Fi Alliance trodde at «WiFi» var et akronym for «Wireless Fidelity» i noen av kommunikasjonskampanjene deres.

Phil Belanger, et av grunnleggerne av WiFi Alliance, forklare Dermed : » «Trådløs troskap», hva betyr det? Ingenting «. Før du legger til: Vi var smarte å oppfordret Interbrand til å komme med navn og logo. Vi var dumme som saboterte arbeidet ditt ved å legge til den meningsløse taglinen. Bidra til å forsterke det gode arbeidet vi har gjort og glem slagordet. «.

Kort sagt, begrepet «WiFi» betyr ingenting og representerer bare en etikett, et varemerkebeskyttet navn. Det kan bare være at kommunikasjonsselskapet Interbrand lekte med likheten med begrepet Hi-fi, som nettopp er forkortelsen for «high fidelity».

