Hvorfor WWDC 2023 bør være den største på 10 år

Blandet virkelighet og kunstig intelligens kan være hovedtemaene for WWDC 2023. Vi håper i det minste det…

I år vil Apple presentere den 34. utgaven av Worldwide Developers Conference, dens begivenhet dedikert til deres operativsystemer og som nå vil la sløret løftes for noen nye produkter. Men de siste årene, og spesielt etter overgangen til digitalt med pandemien, har Apples keynote tapt terreng, og blitt mindre og mindre interessant. Men ifølge de fleste amerikanske medier, ledet av Bloomberg og New York Times, skal årets utgave være den mest overraskende siden 2014, på mer enn én måte.

På den ene siden ser det ut til at 2023 endelig er året for den forventede ankomsten av mixed reality-headset laget av Apple. Vi snakket mye om det i fjor, men Apple virket åpenbart ikke klar. Her ville demoer blitt tilbudt Apple-ansatte, som viser at produktet modnes. Den nevnte prisen på €3000 ville imidlertid ha roet iveren til investorer og ansatte som kun ville se dette som et nisjeprodukt.

Ankomsten av AI og spesielt ChatGPT og andre ville også gi ideer til Apple, som kan dra nytte av det til å gi Siri et skikkelig trøkk. Fordømt i lang tid for sin mangel på seriøsitet og pålitelighet, ville Apples personlige assistent utnytte året 2023 til å fornye seg.

