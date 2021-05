Hybrid AUV Safe Survey Agreement i Nord-Norge

Den nordlige undergrunnsleverandøren Modus Subsi Services har fått tildelt en kontrakt for å utføre undersøkelsestjenester for en ny kabelkorridor i Nord-Port Norge. Denne kampanjen bruker Modus Hybrid AUV (HAUV) -systemet, som representerer det siste innen integrert ROV- og AUV-teknologi.

Som en del av formålet, Modus Skrivebordet vil gjennomgå tilleggsinformasjon for å identifisere og støtte prosjektforberedelse. I 2. kvartal 2021 vil Modus mobilisere HAUV-2 for å samle marine marineundersøkelsesdata og for å gjennomføre målundersøkelser og miljøundersøkelser over et område på 6 km x 1 km. For å gi tilbakemelding og beslutningstaking i sanntid, kjører HAUV som høyhastighets ROV i tilkoblet modus. Vil være rettet fra M / V Motelektronikk Send på grunt vanndyp fra 10 til 500 meter.

Samler inn flere datastrømmer

For å oppnå formålet med oppdraget, vil HAUV inneholde en flerstrålende ekkolodd, en sidesøk-ekkolodd og en underbunnprofil. Hastigheten der HAUV kan samle inn data i miljøer med høyt strøm og grunt vann uten å gå på bekostning av datakvaliteten forventes å gi Stotnet betydelig prosjektytelse.

“Dette er den første undersøkelsesavtalen vi har med Modus, og vi ser frem til å samarbeide,” sa Statnets prosjektleder Karin Ristalsnus.

Guy Lynchbury, forretningsfører i Modus, sa: “Å jobbe for Stotnet, den norske scenedatoperatøren, er en flott mulighet for Modus til å demonstrere denne klasseledende hybrid AUV-teknologien. Med forskjellig sensorteknologi og muligheten til å samle inn mye data i høye hastigheter, vil de vanskelige miljøforholdene vi opplever være de avgjørende faktorene for dette prosjektet. Modus HAUV-systemer er nå i bruk over hele verden, og vi har lykkes med å redusere totale prosjektfrister og gi bedre rapportering. Modus forventer å jobbe med StotNet på tvers av deres undersystemnettverk i fremtiden med denne forstyrrende teknologien. ”