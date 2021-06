Hydrogen Supply Center ble valgt ut for det første hydrogendrevne lasteskipet

Designkonsept for verdens første hydrogendrevne lasteskip (Heidelberg Cement and Fellespate) Lagt ut 24. juni 2021 16:18

Detaljer om tilførsel av grønt hydrogen til Norge, verdens første hydrogendrevne lasteskip, er kunngjort. Skipsbyggingspartnerskapet var med Stockcraft, Norges statlige kraftselskap, og jobbet med kraftoverføringsselskapet Skokerok Energy som leverandører for grønt hydrogen. Dette blir sett på som første skritt i den norske regjeringens nylig kunngjørte planer om å etablere hydrogenknutepunkter til støtte for innføring av alternative drivstoff for sjø- og landtransport.

Designene for nullutslippsfartøyet, som kombinerer vind- og hydrogenkraft, ble utgitt i mars 2021 som en del av en konkurranse organisert av Public-Private Partnership Green Shipping Project for å fremme miljø- og avanserte skipsfartprosjekter. Designene til den selvlastende avtrekkeren kalles 289 meter lange og veier omtrent 5500 tonn. Skipet, som vil være i drift tidlig i 2024, skal operere under en 15-årskontrakt med to av Norges ledende industriselskaper, Felleskjobat og Heidelberg Cement. Som grossistrederi som transporterer korn fra Østlandet til Vestlandet, opererer Egl Ulvan Retirey på stein / grus på sine østreise, drevet av en kombinasjon av grønt hydrogen og rotorbåt.

Etter forhåndsvisning av designkonseptene sa arrangørene at prosjektet går inn i en mer omfattende utviklingsfase der de tekniske løsningene vil bli videreutviklet og optimalisert. Blant prosjektene kunngjorde de et anbud for å levere grønt hydrogen til prosjektet gjennom Green Shipping-prosjektet.

“Vi er glade for å ha inngått som energileverandører med to solide partnere hos Stotcraft og Skokerok Energy i ferd med å bygge verdens første totale utslipp uten nullutslipp,” sa Sven Ivorf, administrerende direktør i Felleskapet Agri og Nut Omreng. Direktør for logistikk, Heidelberg Cement Nord-Europa i en felles uttalelse. “Deres oppfatning av hydrogenproduksjon i de vestlige og østlige delene av Norge gir operasjonelle fordeler mens skipet er på sjøen, og bruken av hydrogen gir oss kunnskapen om at det kan overføres til andre skip og segmenter i fremtiden. Greenbulk-prosjektet er uten tvil i energisektoren, og vi ser frem til å samarbeide med dem. “

Mer enn et dusin leverandører deltok i prosjektene, og kontrakten om å levere grønt hydrogen ble tildelt StatCraft og Skokerok Energy. Det vinnende konseptet innebærer å erstatte beholderen med komprimert hydrogen. I følge selskapene er løsningen fleksibel og kan brukes til transport og andre formål.

“Stotcraft er Europas største fornybare produkt, og produksjonen av fornybart hydrogen og hydrogenbasert drivstoff er i tråd med våre strategiske ambisjoner,” sa Birkit Ringstad Wardall, konserndirektør, Stotcraft. “Denne avtalen er i tråd med vår innsats for å etablere Stotcraft som en ledende hydrogenprodusent i Norge og Sverige og annen innsats vi har gjort mot hydrogen til sjø- og landtransport.”

Den norske regjeringen ga nylig kartet for hydrogen. Prosjektet krever etablering av fem hydrogenknutepunkter innen sjøtransport, noe som også vil lette tilførselen av landtransport. I følge prosjektpartnerne vil etableringen av hydrogenproduksjon for denne godstransporten i Oslofjord-regionen tjene som en modell for å utvide hydrogentilførselen basert på det første knutepunktet.

StatCraft og Skokerok Energy vil fortsette å samarbeide med rederiet Ulvan om Green Shipping Project og DNV, Heidelberg Cement, Felleskapet og den norske skipsdesignen, for å illustrere dette punktet og velge plasseringen til anlegget. Det er planlagt å starte distribusjoner sent i 2023 og være klar til å fullføre investeringen innen sommeren 2022.