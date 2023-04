Hydrogenbil som et pålitelig alternativ?

Hvis produksjonssektoren for rent hydrogen utvikler seg, vil det ikke være uten konsekvenser for elektrisitetsetterspørselen. For tapene er mange. I stedet for å plugge stikkontakten direkte inn i nettet for å lade en elbil, må du gjennom en fabrikk som omdanner vann til hydrogen og oksygen. Utbyttet er bare rundt 70%. Deretter må du komprimere, lagre og transportere gassen.

Som Hervé Jeanmart, professor ved Ecole Polytechnique de Louvain og drivstoffspesialist, forklarer, «On taper 10-15% mer. Så vi ender opp med halvparten av startenergien i tanken. Og det er fortsatt nødvendig å regne med tapene som bilen pådrar seg under driften. Mens med en helelektrisk bil er tapene minimale, de trenger mindre strøm og koster derfor til slutt mindre.»

Fordi vi multipliserer trinn med hydrogen, som å konvertere råolje til bensin eller diesel. Og hvis vi trenger at all elektrisitet skal være grønn, må vi øke andelen fornybar eller kjernekraft betydelig.

Utviklingen av denne sektoren innebærer tilstrekkelig innenlandsk elektrisitetsproduksjon samt en økning i antall produksjons-, lagrings- og distribusjonssteder for hydrogen. Og alt dette, selvfølgelig, til fornuftige og konkurransedyktige priser. Det vil ta litt tid, men stien er langt fra forlatt.