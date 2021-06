Hydroniq vinner fjerde brønnbåtkontrakt med Myklebust Verft – Fish Farmer Magazine

Hydroniq Coolers har vunnet en kontrakt om å installere det skrogintegrerte sjøvannskjølesystemet i en ny brønn som bygges av skipsbyggeren Myklebust Verft.

Begge selskapene er basert i Norge og kontrakten er Hydroniqs fjerde på rad med skipsbyggeren.

Marine kjølesystemer bruker sjøvann for å redusere temperaturen i skipets motorer og andre hjelpesystemer, for å forhindre overoppheting av motoren og andre kritiske systemer.

“Fire nybygg på rad demonstrerer Sølvtrans ambisjoner og Myklebust Verfts evne til å levere. Vi anser det som et kvalitetsstempel å bli valgt som underleverandør for den fjerde brønnen på rad, sier Magnar Kvalheim, salgssjef i Hydroniq Coolers.

Design for nybygg, nr. 78 er basert på Kongsberg NVC 390 LFC og ble utviklet i tett samarbeid mellom Sølvtrans, Kongsberg og Myklebust. Stålskjæringen av skroget begynte lørdag 1. mai, og planen er at leveransen av skipet skal skje i fjerde kvartal 2022.

Mens de tre første fartøyene i serien (nybygg 75, 76 og 77) har en lagringskapasitet på 4.000 kubikkmeter, vil den siste nybyggingen (78) ha en lagringskapasitet på 5.000 kubikkmeter levende laks eller ørret. Skipet vil være 92,5 meter langt og 20 meter bredt.

Brønnen vil være utstyrt med Rack sjøvannskjølesystem, som skiller seg fra andre kjølesystemer ved at den er integrert i skroget under skipets hovedmotorrom, noe som frigjør verdifull maskinrom.

– Vi vet at Racks sjøvannskjøler er veldig egnet for fartøy som opererer med høy belastning og ved lave hastigheter, for eksempel brønnbåter. Teknologien er også veldig energieffektiv, noe som er positivt når det gjelder å holde driftskostnadene og luftutslippene så lave som mulig, ”la Kvalheim til.

Hydroniq Coolers vil produsere og montere sjøvannskjølerne ved hovedkontoret utenfor Aalesund, Norge, og levere dem til Myklebust Verft i Gursken i Møre og Romsdal fylke. Selskapet har ikke gitt opp verdien av kontrakten.

Hydroniq Coolers eies av det norske investeringsselskapet SMV Invest AS (tidligere Sperre Mek. Verksted AS).